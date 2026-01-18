غياب محمد صلاح يكشف نقطة ضعف هجوم ليفربول

18 حجم الخط

واجه نادي ليفربول الإنجليزي اختبارًا قاسيًا كشف عن عيوب هجومية حادة في تشكيلة المدرب أرني سلوت، وذلك تزامنًا مع غياب نجمه الأول محمد صلاح خلال المشاركة مع المنتخب المصري في بطولة أمم أفريقيا.

​نزيف النقاط مستمر

​وفشل "الريدز" في تحقيق التوازن المطلوب خلال الجولات الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لم يحصد الفريق سوى 4 نقاط فقط من أصل 12 نقطة ممكنة في آخر 4 مواجهات.

هذا التراجع جاء بعد سلسلة من التعادلات المخيبة للآمال أمام كل من ليدز يونايتد، أرسنال، فولهام، وبيرنلي.

​غياب الحلول الفردية

​وأظهرت المباريات الأخيرة افتقار ليفربول لـ "اللمسة الحاسمة" والحلول الفردية على الأطراف، وهي الميزة التي كان يوفرها صلاح بمهارته في الاختراق والتسجيل من أنصاف الفرص في الوقت الذي سجل فيه النجم المصري 4 أهداف مع الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية.

وعلى الرغم من السيطرة الميدانية في بعض الفترات، إلا أن الفاعلية الهجومية غابت عن لاعبي الهجوم.

و​تترقب جماهير "آنفيلد" بفارغ الصبر انتهاء مهمة محمد صلاح الدولية وعودته إلى صفوف الفريق، حيث يرى الكثيرون أن استمرار هذا الأداء الهزيل قد يهدد طموحات ليفربول في المنافسة على لقب البريميرليج هذا الموسم.

