روبرتسون: امنحوني جائزة بوشكاش الآن

تحدث آندي روبرتسون ظهير ليفربول في تصريحات لشبكة TNT Sports عن أهمية العودة لتحقيق الانتصارات بطريقة أكثر سهولة بعد فوز فريقه المثير 3-2 على أتلتيكو مدريد، مساء الأربعاء، في مستهل مشوار الفريقين بدوري أبطال أوروبا.

وتابع روبرتسون في"علينا العودة لتحقيق الفوز بشكل سهل وبسيط".

وأكمل "المدرب المساعد التفت إليَّ بعد هدف فان دايك، وقال إنه أصبح كبيرًا في السن لتحمل هذه اللحظات، لذا لا أستطيع أن أتخيل شعور الجماهير".

وأضاف "إنه أمر رائع أن نواصل القتال حتى النهاية لكن عندما تتقدم 2-0 وتلعب بشكل جيد في الشوط الأول، كان من المفترض أن تكون ليلة أكثر راحة".

وعن الهدف الذي سجله في المباراة، وجاء بعدما اصطدمت به تسديدة زميله محمد صلاح بالصدفة، قبل أن تتهادى الكرة في الشباك، أوضح روبرتسون "كنت فقط أحاول الوقوف في خط رؤية الحارس حتى لا يرى الكرة".

وتابع "إنها تسديدة رائعة، امنحوني جائزة بوشكاش الآن! لكن بصراحة لم أكن أعرف أي شيء عنها لقد كانت بداية رائعة، ولحسن الحظ أن الكرة سكنت الشباك".

وتطرق روبرتسون، للحديث عن زملائه الجدد في الفريق، قائلا "لدينا الكثير من اللاعبين الجدد، وهم بحاجة للانسجام، فاللعب لناد كبير مثل ليفربول، ليس سهلًا، لكنهم جميعا قدموا أداءً جيدًا. إنهم المستقبل، وهم من سيأخذون هذا النادي إلى الأمام. لقد أظهروا لمحات مميزة، وسيواصلون التحسن مع مرور الوقت.

ليفربول وأتليتكو مدريد

وانتظر ليفربول مجددًا حتى الوقت بدل الضائع ليسجل هدف الفوز، عبر مدافعه الهولندي فيرجيل فان دايك، بعدما كان قد تقدم مبكرًا بهدفين نظيفين.

وحقق ليفربول 4 انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، 3 منها عبر أهداف في الوقت بدل الضائع.

من سجل أهداف مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد؟

وبدأ ليفربول تسجيل هدفه الأول بصناعة محمد صلاح بعد ما حول روبرتسون تصويبته إلى هدف في الدقيقة الرابعة، قبل أن يسجل الملك المصري الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من تصويبة رائعة بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء، وأضاف فان دايك الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

فيما رد أتليتكو مدريد بالهدف الأول في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع عن طريق ماركوس يورينتي، قبل أن يسجل نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 81.

