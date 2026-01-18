محافظ أسوان يوجه بتكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار

18 حجم الخط

أعطى الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته للجان المشتركة بمديريات التموين والطب البيطرى والصحة وهيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين ومسئولى المحليات بتكثيف المرور الميدانى لتفقد المنافذ والمعارض الدائمة والمجمعات الإستهلاكية وسلاسل الهايبر ماركت وكافة الأنشطة التجارية للتأكيد على الإلتزام بعرض كافة المنتجات والسلع الغذائية والإستراتيجية للمواطنين بالأسعار المخفضة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام، فضلًا عن القيادات الأمنية والعسكرية والدينية والتنفيذية.

وكلف الدكتور إسماعيل كمال بضرورة التنسيق والتعاون المستمر بين كافة الجهات المعنية من أجل تشكيل لجان وشن حملات مشتركة لتشديد الرقابة على الأسواق والمخازن وضبط الأسعار ورصد حركة تداول السلع الغذائية ومجابهة أى حالات للإحتكار والإستغلال، والوقوف على مدى إلتزام أصحاب الأنشطة التجارية المختلفة ومديريها بالقوانين والقرارات التموينية الصادرة فى هذا الشأن.

وشدد على ضرورة تحرير المحاضر اللازمة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حيث أن ذلك يأتى فى إطار حرص المحافظة الشديد للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، على أن يتكامل مع ذلك المتابعة المستمرة للتأكد من إنتظام صرف المقررات التموينية لتلبية مطالب وإحتياجات الأسر الأسوانية منها على أكمل وجه.

