وحدة السكان في أسوان تنفذ 34 ندوة على مدار شهر

قامت وحدة السكان بأسوان بالتعاون مع شركاء النجاح من رؤساء المراكز والمدن والجهات المختصة بالانتهاء من الفعاليات الشهرية لمبادرة "صحتك تهمنا"، والتي شهدت تنفيذ سلسلة من الندوات التوعوية للمواطنين.

القضية السكنية

ويأتي ذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضية السكانية ووفقًا لرؤية مصر 2030 والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد جابر مدير وحدة السكان بأنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان، وبمتابعة من الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية برعاية الوزيرة الدكتورة منال عوض، والدكتورة فاطمة جيل رئيس الإدارة المركزية للسكان بالوزارة فقد شملت البرامج التوعوية للمبادرة التعريب بكيفية الاعتناء بالصحة، وتنظيم الأسرة، واستخدام وسائل تنظيم الأسرة والتغذية السليمة، وفوائد الغذاء السليم على صحة الإنسان، والإسعافات الأولية، وشرح سرعة إسعاف مريض السكر والضغط، فضلًا عن الحديث عن أمراض الشتاء والوقاية منها، علاوة عن توضيح أثر الزيادة السكانية على الأسرة والمجتمع.

أشار إلى أن المبادرة استهدفت كافة المستويات المحلية بالمراكز والمدن والقرى والأحياء وذلك بإجمالي 34 ندوة استفاد منها أمثر من 1000 مواطن ومواطنه بحضور منسقى ومقررى الوحدة بالمشاركة مع الأطباء والرائدات الريفيات.

وأكد أن قرى الحجز بحرى وقبلى والكلح غرب وشرق والطوناب والرديسية بحرى والقنان والبصيلية قبلى ووادى عبادى ووادى الصعايدة بمركز إدفو، وقرى بلانة وأبو سمبل والمالكى وقورته بمركز نصر النوبة، وقرى سلوا والكاجوج والكفور والمنشية الجديدة وحجازة والعتمور وإقليت وفارس بمركز كوم أمبو، وقرى بنبان والشطب والمنصورية بمركز دراو، وقرى غرب أسوان وأبو الريش بحرى ووادى كركر بمركز أسوان، وبالمتابعة بعد الندوات تلاحظ أثر هذه الندوات فى رفع الوعى والمعرفة بين أهالى القرى المستهدفة، وأفادوا بأهمية نشر تلك المعلومات على ذويهم وأقاربهم.

