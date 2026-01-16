الجمعة 16 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وحدة السكان في أسوان تنفذ 34 ندوة على مدار شهر

ندوات فى وحدة السكان
ندوات فى وحدة السكان بأسوان
18 حجم الخط

قامت وحدة السكان بأسوان بالتعاون مع شركاء النجاح من رؤساء المراكز والمدن والجهات المختصة بالانتهاء من الفعاليات الشهرية لمبادرة "صحتك تهمنا"، والتي شهدت تنفيذ سلسلة من الندوات التوعوية للمواطنين.

القضية السكنية 

ويأتي ذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضية السكانية ووفقًا لرؤية مصر 2030 والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

 ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد جابر مدير وحدة السكان بأنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان، وبمتابعة من الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية برعاية الوزيرة الدكتورة منال عوض، والدكتورة فاطمة جيل رئيس الإدارة المركزية للسكان بالوزارة فقد شملت البرامج التوعوية للمبادرة التعريب بكيفية الاعتناء بالصحة، وتنظيم الأسرة، واستخدام وسائل تنظيم الأسرة والتغذية السليمة، وفوائد الغذاء السليم على صحة الإنسان، والإسعافات الأولية، وشرح سرعة إسعاف مريض السكر والضغط، فضلًا عن الحديث عن أمراض الشتاء والوقاية منها، علاوة عن توضيح أثر الزيادة السكانية على الأسرة والمجتمع.

 أشار إلى أن المبادرة استهدفت كافة المستويات المحلية بالمراكز والمدن والقرى والأحياء وذلك بإجمالي 34 ندوة استفاد منها أمثر من 1000 مواطن ومواطنه بحضور منسقى ومقررى الوحدة بالمشاركة مع الأطباء والرائدات الريفيات.

وأكد أن قرى الحجز بحرى وقبلى والكلح غرب وشرق والطوناب والرديسية بحرى والقنان والبصيلية قبلى ووادى عبادى ووادى الصعايدة بمركز إدفو، وقرى بلانة وأبو سمبل والمالكى وقورته بمركز نصر النوبة، وقرى سلوا والكاجوج والكفور والمنشية الجديدة وحجازة والعتمور وإقليت وفارس بمركز كوم أمبو، وقرى بنبان والشطب والمنصورية بمركز دراو، وقرى غرب أسوان وأبو الريش بحرى ووادى كركر بمركز أسوان، وبالمتابعة بعد الندوات تلاحظ أثر هذه الندوات فى رفع الوعى والمعرفة بين أهالى القرى المستهدفة، وأفادوا بأهمية نشر تلك المعلومات على ذويهم وأقاربهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

​ أسوان السكان التنمية المحلية تنظيم ندوات التوعية سيدات

مواد متعلقة

محافظ أسوان يعتمد حركة تغييرات موسعة بتكليف 23 قيادة محلية

محافظ أسوان يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بذكرى ليلة الإسراء والمعراج (صور)

محافظ أسوان: منظومة انضباطية جديدة للتعامل مع ملفات النظافة والتوك توك والحنطور

محافظ أسوان يوجه بإصلاح خط مياه طرد الكرور خلال ساعة

محافظ أسوان ورئيس هيئة تنمية الصعيد يوقعان بروتوكولات تعاون لتنفيذ مشروعات تنموية وصناعية متكاملة
ads

الأكثر قراءة

أول صورة للمصري المتهم بالإساءة للمواكب الحسينية في العراق

10 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

تشيع جثمان الفنان محمد الامام لمثواه الأخير فى الإسكندرية

أبرزها ديربي مانشستر، مواعيد مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي

76.9 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع

الأطباء توضح مهام صندوق التأمين ضد أخطاء المهنة وقيمة الاشتراك السنوي

المصري يضم مصطفى العش لاعب الأهلي لمدة موسم ونصف

مصر VS نيجيريا.. حسام حسن يكشف كواليس جديدة بعد وداع أمم أفريقيا.. وتريزيجيه يتحدث عن سر الخسارة أمام السنغال

خدمات

المزيد

تعرف على قائمة مصاريف التحويل في بنك القاهرة

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على مزايا الحساب الجاري في بنك مصر

تعرف على سعر الأرز في السوق المصرية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

للحصول على فضل قراءتها، هل يجوز للحائض قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟

هل يجوز نهي المصلي عن الكلام أثناء خطبة الجمعة؟ الأزهر للفتوى يجيب

دعاء الجمعة الأخيرة من شهر رجب، ردده

المزيد
الجريدة الرسمية