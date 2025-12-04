محافظ أسوان يبحث مع التأمين الصحي الشامل مشكلات تقديم الخدمات الطبية

18 حجم الخط

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أهمية إجراء وتقديم كافة التسهيلات الممكنة أمام المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل، مع ضرورة العمل على إيجاد أفضل الأساليب والآليات اللازمة لضمان القضاء على المشاكل والتحديات التى تحول دون تقديم الخدمة الطبية للمرضى بالجودة العالية، مشيرا إلى أن رضاء المواطن هو الأساس المرجو تحقيقه لمختلف الجهود التنفيذية المبذولة.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع الدكتور مصطفى أبو المجد مدير فرع هيئة التأمين الصحى الشامل الجديد.

المحافظ يهنئ دكتور مصطفى أبو المجد

وقدم المحافظ التهئنة للدكتور مصطفى أبو المجد على توليه مهام منصبه الجديد، مؤكدا حرصه لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة اللازمة لإحداث طفره ملموسة من خلال اقتحام كافة المشكلات والتحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

وكلف الدكتور إسماعيل كمال مدير فرع هيئة التأمين الصحى الشامل الجديد بسرعة إعداد خريطة لكافة الأمكانيات الطبية والبشرية المتاحة بمختلف المستشفيات والوحدات الطبية ضمن المنظومة الجديدة، بالإضافة إلى بيان بمتوسط أعداد المرضى والمترددين عليها وذلك تمهيدًا لعقد إجتماع تنسيقى موسع مع مسئولى هيئة الرعاية الصحة ومديرية الصحة وغيرهم من الجهات المعنية وذلك لمناقشة وبحث التدخلات والإجراءات اللازمة لتحسين منظومة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه استعرض الدكتور مصطفى أبو المجد لأهم الجهود المبذولة والخدمات الطبية المقدمة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، بجانب عرض الخطط التنفيذية المتخذة لتقليل الكثافات ببعض الوحدات والمراكز الصحية والعمل على تقليل مؤشر زمن الحصول على الخدمة، بالإضافة إلى التعاقد مع المزيد من الصيدليات الحرة لتوفير الأدوية بأسمائها وتركيزاتها الطبية المطلوبة وليست بدائلها.

وأوضح أن منظومة التأمين الصحى الشامل تعمل على إتاحة الفرصة لكبار السن وذوى الإعاقة للحصول على كافة الخدمات الصحية والعلاجية المطلوبة دون التقيد بالاتصال بالخط الساخن للحجز.

كما أضاف الدكتور مصطفى أبو المجد أن جارى دراسة تحديث وتطوير النظام لإتاحة إمكانية صرف العلاج بالكميات المطلوبة والكافية لمدة شهر أو شهرين للتخفيف عن كاهل المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، مشيرا إلى أن هيئة التأمين الصحى متعاقدة مع أكثر من 500 مركز طبى متخصص ومعتمد يتبع القطاع الخاص وذلك لإتاحة الفرصة أمام المرضى والمواطنين باختيار أماكن العلاج المناسبة لهم بمختلف المحافظات الأخرى وخاصة بمحافظتى أسيوط والقاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.