محافظ أسوان: نتعامل بكل حزم مع التعديات ضمن الموجة الـ28

محافظ أسوان مع ممثلي الصحف ووسائل الإعلام
أكد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، أنه تم الاستعداد الجيد لتنفيذ المرحلة الجديدة لإزالة التعديات والتى تتمثل فى المرحلة الأولى من الموجة الـ 28 وذلك بالتنسيق التام مع وزارة التنمية المحلية، والجهات الأمنية، والأجهزة التنفيذية المعنية، وقد انطلقت هذه المرحلة فى 10 يناير وتستمر حتى 30 يناير، مشيرا إلى التعامل بكل حزم مع التعديات.

التوجيهات الرئاسية والحكومية 

يأتى ذلك فى إطار التوجيهات الرئاسية والحكومية الصادرة بشأن التصدي المستمر لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وتأكيدًا على سيادة القانون والحفاظ على الحقوق العامة للأجيال القادمة.

وأضاف أنه يتم بالتوازى التعامل مع ملف التصالح بشكل متميز، حيث حققنا نتائج جيدة، وأيضًا فيما يتعلق بملف التقنين حيث نستعد لتطبيق القانون الجديد، مؤكدا نجاح المحافظة فى الوصول للمركز الخامس على مستوى محافظات الجمهورية  بالنسبة للقانون القديم، وأيضًا يتم استكمال الإزالات للتعديات على أراضى الدولة من خلال تنفيذ حملات إزالة مكثفة تستهدف مختلف صور التعديات على أراضى أملاك الدولة، الأراضي الزراعية، والمباني المخالفة، مع متابعة رصد المتغيرات المكانية، والإزالة الفورية لحالات التعدى المستحدثة والجديدة أولًا بأول.

