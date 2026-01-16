مديرية التربية والتعليم بأسوان تنهي استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية

18 حجم الخط

أكد محمود بدوى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأن المديرية أنهت كافة الإستعدادات الخاصة بإمتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠٢٦/٢٠٢٥، والتى تنطلق غدًا السبت بجميع مدارس المحافظة حيث يؤدى ٣٠ ألفا و١٨٥ طالبا وطالبة نظام (عام - لغات - رياضى - خاص - دمج)، بالإضافة إلى طلاب مدرسة النيل المصرية الدولية امتحاناتهم أمام ٢١٣ لجنة بواقع ٩٣٢٠ طالبا وطالبة.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الوزير محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور اسماعيل كمال محافظ أسوان بشأن تحقيق الجاهزية الكاملة لامتحانات الشهادة الإعدادية.

٢٢٤٩ طالبا وطالبة موزعين على ٥٧ لجنة بإدارة أسوان التعليمية

أضاف أن الطلاب موزعين على ٥٧ لجنة بإدارة أسوان التعليمية، و٢٢٤٩ طالبا وطالبة موزعين على ١٦ لجنة بإدارة دراو التعليمية، و٢٢١٦ طالبا وطالبة موزعين على ١٦ لجنة بإدارة نصر النوبة التعليمية، و٨٠٩٦ طالب وطالبة موزعين على ٥٩ لجنة بإدارة كوم امبو التعليمية، و٨٣٠٤ طلاب موزعين على ٦٥ لجنة بإدارة إدفو التعليمية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بأن الطلاب يؤدون امتحانهم "بنظام البوكليت"، حيث يوجد داخل كل لجنة ٤ نماذج امتحانية مختلفة (أ.ب.ج.د) "نفس الأسئلة، ولكن بترتيب مختلف"، يتم توزيعها على الطلاب، بحيث يتسلم الطالب نموذج مخالف لزميله الذى يليه أو المجاور له، وتم دق رقم سري "كود" لكل لجنة امتحانية، لمنع الغش، حيث إن لكل لجنة كود خاص بها، للوصول إلى الطالب فى حالة الغش أو تصوير البوكليت، وبالتالي يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

وأوضح أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع السادة رؤساء لجان سواء عن طريق المقابلة "بالمديرية والإدارات التعليمية" أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بسير اللجان، خاصة فيما يتعلق بتأمين حجرات الأسئلة بالتنسيق مع جهات الأمن المسئولة، وعلى رؤساء اللجان التأكد من مطابقة البيانات المدونة على مظاريف "نماذج البوكليت" المسلمة إليهم مع أعداد الطلاب المتقدمين للجنة، وذلك من واقع كشوف المنادة التى سبق تسلمها من لجنة النظام والمراقبة، وتم التشديد عليهم بعدم فتح مظاريف "البوكليت" إلا داخل اللجنة، وتناولت الاجتماعات كذلك التعليمات التى يجب أن يلتزم بها السادة (المراقبين الأوائل - المراقبين - الملاحظين - الأمن).

وأضاف محمود بدوى بأنه تم استغلال المدارس الثانوية "عام" ليؤدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحانهم بها حيث إن هذه المدارس مزودة بكاميرات بما يمكن رؤساء اللجان من متابعة كافة اللجان، للتصدى لمحاولات الغش بالتزامن مع طباعة الأكواد السرية لكل لجنة.

وأشار الى أنه تم تجهيز جميع اللجان من نظافة ومقاعد مناسبة وكشوف مناداة، ولوحات إرشادية بأماكن اللجان، وتم تجهيز كافة الأوراق الإدارية الخاصة بإمتحانات الشهادة الإعدادية بكل لجنة إمتحانية، كما تم توفير كافة السبل التى تضمن تهيئة المناخ الملائم أمام أبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية برئاسته شخصيًا وغرف أخرى فرعية بكل إدارة تعليمية برئاسة مدير الإدارة، لمتابعة سير العملية الامتحانية على مدار الساعة، لتلقى أية شكاوى أو مشكلات قد ترد خلال فترة الامتحانات.

وشدد على ضرورة التزام الجميع بكافة الضوابط والقوانين المنظمة للعملية الامتحانية، وأنه تم التنبيه على السادة القائمين على الامتحانات بضرورة توفير الهدوء داخل اللجان، وحظر حيازة أو استخدام الهاتف المحمول، وكذلك التصدى لمحاولات الغش بكل حزم.

وأكد أنه خلال زيارات المتابعة "للمطبعة السرية" تم التنبيه على العاملين بها، بضرورة تحرى الدقة فى الطباعة، وأن يكون "البوكليت" خالِ من من الأخطاء الإملائية أو الفنية، وتم التنبيه على التوجيه، بضرورة أن تكون الامتحانات من الكتاب المدرسى وبعيدة عن الموضوعات السياسية أو الدينية أو الشائكة، وكذلك أنه تم تجهيز مقر الكنترول ولجان تقدير الدرجات بكافة الأدوات والأجهزة اللازمة بما يضمن سير عملية التصحيح والرصد بطريقة سليمة ودقيقة وسريعة، ويحافظ كذلك على راحة وسلامة السادة المنتدبين لأعمال الكنترول والتصحيح.

وأختتم لأن المديرية قامت بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين اللجان، وكذلك تأمين نقل مظاريف البوكليت من مراكز التوزيع إلى مقار اللجان، كما تم التنسيق مع مديرية الصحة بشأن تواجد طبيب أو زائرة صحية باللجان لتوفير الرعاية الصحية للطلاب، بالإضافة إلى المجالس المحلية لضمان نظافة محيط المدارس وكذلك عدم تواجد الباعة الجائلين، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع أبنائه الطلبة والطالبات.

والجدير بالذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحانهم غدًا فى مادتي "اللغة العربية والخط والإملاء" و"التربية الدينية" وتنتهي الامتحانات الخميس الموافق ٢٢ يناير الجارى بمادة "اللغة الإنجليزية"، وتنطلق الامتحانات فى تمام الساعة التاسعة صباحًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.