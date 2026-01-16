افتتاح مسجد قباء بالعتمور بحري التابعة لمركز كوم أمبو بأسوان

18 حجم الخط

افتتح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو سمير سعيد، والدكتور حازم محمد وكيل وزارة الأوقاف، مسجد قباء بالعتمور بحرى، وذلك بحضور القيادات التنفيذية والدينية والشعبية.

جاء ذلك فى ضوء جهود الدولة لإعمار بيوت الله، والتى تشهد تنفيذ أعمال التطوير والصيانة ورفع الكفاءة لها أو الإنشاء الجديد فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن المقرر خلال الفترة المقبلة افتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى الآن إلى 65 مسجدًا على مستوى مدن ومراكز المحافظة منذ بداية يناير 2025 وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

من جانب آخر، كان قد شهد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج والذي نظمته مديرية الأوقاف بمسجد الحاج حسن، بحضور اللواء ماهر هاشم السكرتير العام، والدكتور محمد حازم وكيل وزارة الأوقاف، فضلًا عن القيادات العسكرية والدينية والتنفيذية بالمحافظة.

بدأت فعاليات الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ الشاذلى طلحة، أعقبها كلمات لمدير الأوقاف، وأيضًا للشيخ محمد عبد العزيز وكيل مشيخة الطرق الصوفية، والدكتور كامل جاهين عميد كلية الدراسات الإسلامية، والتى أكدوا فيها على أن رحلة الإسراء والمعراج لم تكن حدثًا عاديًا بل كانت تكريمًا إلهيًا وعطاءًا ربانيًا لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم للترويح عن نفسه الشريفة بعد ما لحق به من أذى وهموم فى سبيل الدعوة إلى الله عز وجل‏.

وبينوا أنها كانت رسالة من المولى عز وجل لبيان مكانة وفضل المسجد الأقصى باعتباره أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

واختتمت فعاليات الحفل بتقديم مجموعة من الابتهالات والتواشيح الدينية للشيخ خالد الدسوقى والتى تناولت مدح رسولنا الكريم صلى الله عليه، فضلًا عن بيان جانب من فضائله صلى الله عليه وسلم ومكانته الشريفة عند رب العالمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.