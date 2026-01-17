السبت 17 يناير 2026
محافظ أسوان يكرم الفنان النوبي أحمد إسماعيل تقديرًا لموهبته (صور)

محافظ أسوان يكرم
محافظ أسوان يكرم الفنان النوبى
كرم اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الفنان والمطرب النوبى أحمد إسماعيل أبن قرية مصمص التابعة لمركز نصر النوبة، حيث أهداه شهادة تقدير ودرع المحافظة تعبيرًا عن الفخر والاعتزاز بما يقدمه من إبداع فنى راق يعكس الهوية الثقافية الأصيلة.

وأشاد الدكتور إسماعيل كمال بالأداء المتميز للفنان أحمد إسماعيل، والذى تجلى بشكل واضح خلال مشاركته المشرفة فى حفل إفتتاح المتحف المصرى الكبير ذلك الحدث العالمي الذى شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول وكبار المسؤولين والوفود الرسمية من مختلف دول العالم.

 

أضاف أن هذا الظهور يعكس الصورة الحضارية والثقافية لمحافظة أسوان على المستويين المحلى والدولى، ومن جانبه أعرب الفنان أحمد إسماعيل عن خالص شكره وتقديره لمحافظ أسوان على هذا التكريم والدعم المعنوي.

وأشار الى أن هذه اللفتة الكريمة تمثل حافزًا قويًا لمواصلة مسيرته الفنية فى خدمة الفن المصرى، والعمل على إبراز ونقل ثقافة وتراث النوبة العريقة للأجيال القادمة.

 وأوضح الفنان أحمد إسماعيل على أنه بناءًا على ما تم بحثه خلال لقائه بمحافظ أسوان سيتم التنسيق مع الجهات المختصة بقطاع الثقافة للمشاركة فى عدد من المهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية داخل وخارج المحافظة بما يسهم فى إحياء التراث النوبى الأصيل والتعريف به على نطاق أوسع.

