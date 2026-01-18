محافظ أسوان يشدد على الاستعداد المبكر لمواجهة السيول والأمطار

18 حجم الخط

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته للتأكيد على توزيع المهام والتكليفات الخاصة بكل جهة للتعامل بكل إتقان وجدية مع السيول والأمطار الغزيرة وإحتواء تداعياتها حال حدوثها، مع الإستعداد المبكر للتفاعل الإيجابى مع إحتمالية لسقوط السيول والأمطار بما يساهم بشكل مباشر فى توجيه العناصر الرئيسية للأماكن التى تشهد أزمات على أرض الواقع، ه‍ تصنيف نوعية الأزمة، وتصوير حجم الأضرار، والتعريف بالبدائل للتدخل وحل أى أزمة حال وقوع سيول أو أمطار بهدف الحد من تداعياتها فور حدوثها، وتخفيف أى معاناة عن كاهل المواطنين.

اهمية العمل كفريق واحد

أضاف أن هذا يتكامل معه أهمية العمل كفريق واحد لتنفيذ جميع الإستعدادات والتجهيزات وفق رؤية إستباقية واضحة ترتكز على التحرك المبكر والعمل الميدانى والتنسيق المشترك بهدف حماية المواطنين وممتلكاتهم والحفاظ على البنية التحتية والمنشآت الحيوية مع ضمان إستمرار تقديم الخدمات وتقليل التعطيل لمسيرة الحياة اليومية، وأثناء ترأسه لجلسة المجلس التنفيذى.

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية إستكمال تنفيذ الحملات المستمرة لإزالة التعديات وتطهير جميع المجارى المائية ومخرات السيول والتأكيد على جاهزيتها لإستيعاب أى كميات مياه محتملة بإجمالى 36 مخر صناعى و22 سد إعاقة، و14 حاجز ترابى، و22 بحيرة صناعية، فضلًا عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمراجعة وتطهير شبكات وخطوط وروافع الصرف الصحى، ولاسيما فى المناطق الساخنة.

وكلف مديريات التضامن الإجتماعى التضامن الإجتماعى والشباب والرياضة والتربية والتعليم لمراجعة معسكرات الإيواء العاجل والتأكيد على صلاحية وكفاءة الخيام وغيرها من أدوات ومعدات الإغاثة والإعاشة والإطمئنان على قدرتها للتعامل الفورى وإستقبال أى أحداث طارئة، والمتابعة الدقيقة لتحذيرات الأرصاد الجوية والتوقعات والتنبؤات الجوية ومراجعتها بصفة يومية.

أوضح ان ذلك بجانب التأكد من ربط وإتصال غرف الطوارئ الفرعية والرئيسية بالمحافظة وربطها بغرف العمليات المركزية بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء وذلك لرفع تقارير دورية حول حالة الإستعدادات وسرعة التدخل الميدانى لكافة أجهزة المحافظة فى حالة حدوث أى طوارئ.

