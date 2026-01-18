محافظ أسوان: الانتهاء من 98% من طلبات التصالح فى مخالفات البناء

18 حجم الخط

قال اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إن ملف التصالح في مخالفات البناء يأتى ضمن أهم أولويات المرحلة الحالية نظرًا لدوره الحيوى فى حماية حقوق المواطنين وتنظيم النمو العمرانى والتصدى للعشوائية فى البناء.

إجراءات التصالح

أضاف أن الدولة تولى اهتمامًا بالغًا بسرعة إنهاء إجراءات التصالح بما يحقق الطمأنينة والإستقرار للأسر المختلفة، وهو الذى يتطلب تكثيف الجهود خلال هذه المرحلة لتحقيق تقدم ملموس فى هذا الملف الحيوى حيث وصل إجمالى الطلبات إلى 31 ألف و146 ملف، تم البت فى 30 ألف و529 طلب منهم بنسبة 98 %.

جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان لإجتماع المجلس التنفيذى بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام

وشدد إسماعيل كمال على أن التصالح يتم فقط على المخالفات التى تم رصدها قبل تاريخ 17 أكتوبر 2023، وأن الهدف الأساسى من التصالح لا يقتصر على تقنين الأوضاع، بل يمتد إلى إرساء قواعد جديدة للتنمية العمرانية المنظمة، وتحقيق إستقرار دائم للمواطنين بما يتماشى مع جهود الدولة فى تحقيق رؤية مصر 2030.

وناشد المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح والإستفادة من فترة المد الجديدة التى بدأت منذ 5 نوفمبر الماضى وتستمر لمدة 6 أشهر، ولاسيما أن الدولة حريصة على التيسير وتقديم كل سبل الدعم لضمان إنهاء الإجراءات بسهولة ويسر من أجل تحقيق الصالح العام وإستكمال مسيرة البناء والتنمية.

