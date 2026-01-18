محافظ دمياط يتفقد لجان الإعدادية ويبعث رسائل طمأنة للطلاب (صور)

18 حجم الخط

أجرى الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، اليوم الأحد، جولة ميدانية داخل عدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، لمتابعة سير العملية الامتحانية على أرض الواقع، والاطمئنان على توافر الأجواء الهادئة والآمنة أمام الطلاب أثناء أداء امتحاناتهم.



تفقد ميداني داخل اللجان

ورافق المحافظ خلال الجولة ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم، وسمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، حيث شملت الزيارة لجان مدارس شطا للتعليم الأساسي، وغيط النصارى الابتدائية، ومسعد الباز الإعدادية بمنطقة العنانية.

محافظ دمياط يتفقد لجان الإعدادية

وحرص المحافظ على متابعة إجراءات دخول الطلاب، وانتظام أعمال المراقبة، ومدى الالتزام بالتعليمات المنظمة للامتحانات.

حوار مباشر مع الطلاب

وخلال تواجده داخل اللجان، أجرى محافظ دمياط حوارا مباشرا مع عدد من الطلاب، واستمع إلى آرائهم حول امتحان مادة الجبر والإحصاء، ومدى وضوح الأسئلة وملاءمتها للوقت المخصص، موجها بسرعة التعامل مع أي ملاحظات ترد من الطلاب أو الملاحظين.

محافظ دمياط يتفقد لجان الإعدادية



تعليمات حاسمة وانضباط كامل

ووجه المحافظ بضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب، والتأكيد على تحقيق الهدوء والانضباط داخل اللجان، مع التشديد على الجاهزية الكاملة لغرف العمليات للتعامل الفوري مع أي طارئ، وعدم السماح بأي معوقات قد تؤثر على تركيز الطلاب.

محافظ دمياط يتفقد لجان الإعدادية



رسالة طمأنة من داخل اللجان

وأكد الدكتور أيمن الشهابي أن الزيارات المفاجئة تأتي في إطار الحرص على تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وضمان سير الامتحانات في مناخ عادل ومنضبط، مشيرا إلى أن الطالب يأتي دائما في مقدمة أولويات العمل التنفيذي.

33 ألف طالب تحت المتابعة

ويذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية بدمياط انطلقت في 15 يناير الجاري، بعد استعدادات مكثفة من مديرية التربية والتعليم، حيث تم تجهيز 148 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، تستقبل نحو 33 ألفا و620 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة.

