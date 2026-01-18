الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ دمياط يتفقد لجان الإعدادية ويبعث رسائل طمأنة للطلاب (صور)

زيارة مفاجئة لمحافظ
زيارة مفاجئة لمحافظ دمياط داخل لجان الإعدادية
18 حجم الخط

 أجرى الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، اليوم الأحد، جولة ميدانية داخل عدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، لمتابعة سير العملية الامتحانية على أرض الواقع، والاطمئنان على توافر الأجواء الهادئة والآمنة أمام الطلاب أثناء أداء امتحاناتهم.


تفقد ميداني داخل اللجان

ورافق المحافظ خلال الجولة ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم، وسمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، حيث شملت الزيارة لجان مدارس شطا للتعليم الأساسي، وغيط النصارى الابتدائية، ومسعد الباز الإعدادية بمنطقة العنانية. 

 محافظ دمياط يتفقد لجان الإعدادية 
 محافظ دمياط يتفقد لجان الإعدادية 

وحرص المحافظ على متابعة إجراءات دخول الطلاب، وانتظام أعمال المراقبة، ومدى الالتزام بالتعليمات المنظمة للامتحانات.

حوار مباشر مع الطلاب

وخلال تواجده داخل اللجان، أجرى محافظ دمياط حوارا مباشرا مع عدد من الطلاب، واستمع إلى آرائهم حول امتحان مادة الجبر والإحصاء، ومدى وضوح الأسئلة وملاءمتها للوقت المخصص، موجها بسرعة التعامل مع أي ملاحظات ترد من الطلاب أو الملاحظين.

 محافظ دمياط يتفقد لجان الإعدادية 
 محافظ دمياط يتفقد لجان الإعدادية 


تعليمات حاسمة وانضباط كامل

ووجه المحافظ بضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب، والتأكيد على تحقيق الهدوء والانضباط داخل اللجان، مع التشديد على الجاهزية الكاملة لغرف العمليات للتعامل الفوري مع أي طارئ، وعدم السماح بأي معوقات قد تؤثر على تركيز الطلاب.

 محافظ دمياط يتفقد لجان الإعدادية 
 محافظ دمياط يتفقد لجان الإعدادية 


رسالة طمأنة من داخل اللجان

وأكد الدكتور أيمن الشهابي أن الزيارات المفاجئة تأتي في إطار الحرص على تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وضمان سير الامتحانات في مناخ عادل ومنضبط، مشيرا إلى أن الطالب يأتي دائما في مقدمة أولويات العمل التنفيذي.

33 ألف طالب تحت المتابعة

ويذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية بدمياط انطلقت في 15 يناير الجاري، بعد استعدادات مكثفة من مديرية التربية والتعليم، حيث تم تجهيز 148 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، تستقبل نحو 33 ألفا و620 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الشهادة الاعدادية العملية الامتحانية امتحانات الشهاده الاعداديه لجان امتحانات الشهادة الاعدادية متحانات الشهادة الإعدادية مدينة دمياط محافظ دمياط تكافؤ الفرص التربية والتعليم

مواد متعلقة

مدير تعليم دمياط يتابع أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية ويؤكد الالتزام بالدقة والشفافية

حصاد نشاط وزارة الإسكان خلال أسبوع (فيديوجراف)

طه عبدالوهاب خبير المقامات: محمد الموجي قال لي أنت "أحسّ" أذن في العالم.. قضيت 45 عاما في خدمة القرآن وتعليمه.. ومعظم قراء الإذاعة تلاميذي

اليوم، فصل التيار الكهربائي اليوم عن عدة مناطق في 3 محافظات

الرئاسة في أسبوع.. السيسي يدلي بصوته في انتخابات النواب 2025.. يشهد اختبارات كشف الهيئة بالأكاديمية العسكرية المصرية.. يؤكد دعم مصر للبنان.. ويستقبل الوزير الأول للجزائر

أخبار الاقتصاد اليوم.. وزير المالية يعلن زيادة العملات التذكارية للمتحف الكبير..إعلان موعد زيارة بعثة صندوق النقد لمصر.. واردات القمح تسجل 10.9 ملايين طن خلال 10 أشهر

رئيس جماعة السينما الفلسطينية يحيى بركات: الإبادة الصهيونية نهج متواصل منذ اللحظة الأولى للاحتلال.. ونعيش مرحلة "العري الكامل للاحتلال" الذي ينفذ "مجزرة القرن" على مرأى ومسمع من العالم

رئيس جامعة القاهرة لـ"فيتو": لا مساس بمجانية التعليم.. ونعتزم إنشاء 3 أفرع دولية بالسعودية والإمارات وقطر.. "عبد الصادق": نسعى لإقامة جامعة خاصة على أرض 6 أكتوبر.. ولدينا 33 ألف طالب وافد
ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 77 مليون جنيه

قمة السيسي وترامب أبرزها، 10 معلومات عن منتدى دافوس الاقتصادي 2026

العظمى بالقاهرة 20 والصغرى بكاترين 1 مئوية، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

وكيل الشيوخ: ارتفاع منسوب سطح البحر يهدد بغرق أجزاء من الدلتا وتملح الأراضي

تكليفات حاسمة من السيسي لـ رئيس هيئة قناة السويس

ضحايا هتك العرض بدار أيتام مصر الجديدة: تعرضنا للتهديد بالتشريد في الشارع

محامي أسرة عروس المنوفية: والدة المتهم كشفت سبب الجروح بيده أمام النيابة (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف منها الفلفل والجزر وانخفاض الخيار والليمون

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع مفاجئ يضرب البرتقال وزيادة المانجو 10 جنيهات رغم الركود

أسعار الذهب اليوم الأحد 18 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قبل استطلاع هلال شعبان، ما المراد برؤية الهلال في الشريعة الإسلامية وبم تثبت

الأزهر: الإسراء والمعراج محطة إيمانية لتفكيك خطاب التطرف وترسيخ قيم السلام والتعايش

من سنة الحبيب، فضل شهر شعبان وأهم الأعمال المستحبة فيه (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية