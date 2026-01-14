تعليم دمياط يختتم امتحانات النقل ويستعد للشهادة الإعدادية غدا

18 حجم الخط

أعلن ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، انتهاء امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الأول لعام 2026 بنجاح في جميع مدارس المحافظة، بعد تأدية الطلاب لاختباراتهم اليوم الأربعاء 14 يناير.

وأكد عمارة أن اللجان شهدت حالة من الاستقرار والهدوء، والتزام كامل بكافة المعايير التربوية والتنظيمية التي وضعتها الوزارة، لضمان تكافؤ الفرص وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب للتعبير عن تحصيلهم الدراسي طوال نصف العام الأول.

جولة ميدانية لمتابعة سير الامتحانات

وقام وكيل الوزارة بجولة ميدانية موسعة لتفقد إدارة الروضة التعليمية، شملت زيارة مدارس الرحامنة بني واحد وبني اثنين، إضافة إلى مدرسة الرحامنة الإعدادية بنات والرحامنة الثانوية المشتركة.

وخلال الجولة، حرص عماره على مراجعة وضوح أوراق الأسئلة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتنظيمية داخل اللجان، كما فتح حوارًا مباشرًا مع الطلاب للاطمئنان على مستوى الامتحانات ومدى مطابقتها للمناهج الدراسية، معربًا عن ارتياحه للانضباط داخل المدارس ووعي المعلمين والملاحظين برسالة التعليم.

مدير تعليم دمياط يتابع سير الامتحانات لصفوف النقل

الاستعداد للشهادة الإعدادية

ووجه وكيل الوزارة أنظار المجتمع التربوي إلى المرحلة المقبلة، مؤكدا أن يوم غد الخميس 15 يناير يشهد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للمواد التي لا تضاف للمجموع الكلي.

وشدد عمارة على ضرورة الاستعداد الكامل لاستقبال الطلاب، ومنع استخدام الهواتف المحمولة نهائيًا داخل اللجان سواء من قبل الطلاب أو الملاحظين أو العاملين بالمدارس، تنفيذًا للقرارات الوزارية التي تهدف إلى منع أي محاولات للغش وضمان الشفافية في رصد النتائج.

غرفة عمليات مركزية لمتابعة الامتحانات

واختتم وكيل الوزارة تصريحاته بالتأكيد على متابعة غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم لكافة التطورات الميدانية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، لتذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب أو القائمين على الامتحانات.

وأشاد عمارة بالتعاون بين جميع الجهات المعنية في محافظة دمياط لإنجاح الموسم الامتحاني، وتقديم نموذج تعليمي مشرف يليق بمكانة المحافظة وتطلعات أبنائها نحو مستقبل تعليمي أفضل.

