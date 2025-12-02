اليوم، فصل التيار الكهربائي اليوم عن عدة مناطق في 3 محافظات

18 حجم الخط

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء في بيان فصل التيار الكهربائي عن 3 محافظات لتنفيذ أعمال الصيانة ببعض المناطق، مطالبة باتخاذ الاحتياطات اللازمة.

فصل التيار الكهربائي عن 3 محافظات

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، فصل التيار الكهربائي اليوم الثلاثاء عن عدة مناطق موزعة في نطاق محافظات ( الدقهلية - دمياط - كفر الشيخ)، تنفيذ برنامج شامل للصيانة الدورية وفي إطار خطة الشركة للحفاظ على كفاءة الشبكة وضمان استمرارية التغذية الكهربائية بشكل آمن.

وأشارت إلى فصل التيار من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا، أو لحين الانتهاء من أعمال الصيانة المقررة في المواعيد المحددة بكل هندسة.

خريطة قطع الكهرباء في الدقهلية

​في محافظة الدقهلية كشفت جداول الصيانة المعلنة أن الأعمال تشمل قطاعي شمال وجنوب الدقهلية، حيث سيتأثر بالانقطاع عدد من المناطق التابعة لهندسة بلقاس وشربين والمنزلة وسلسيل وبني عبيد وجمصة ودكرنس، ومن أبرز المناطق المتأثرة: “العريض، كفر الترعة الجديد، الشيخ، الاتحاد، صدقا، الضهرية، الرياض، وأجزاء من ميت سلسيل ودكرنس”.

وفي قطاع جنوب الدقهلية، يشمل الفصل مناطق تابعة لهندسات المنصورة وميت غمر والسنبلاوين وطلخا وأجا، متضمنة قرى ومناطق مثل "شاوة، ميت يعيش، برقين، دميرة، صهرجت، نص سلامون، وبداوي"، بالإضافة إلى مناطق داخل مدينة طلخا مثل منشية البدوي ومنطقة جامع مسعود.

خريطة قطع الكهرباء في كفر الشيخ

وفي محافظة كفر الشيخ، أوضحت الشركة أن فصل التيار يضم “شرق كفر الشيخ، وشمال دسوق، والرياض، وبلطيم، ومطوبس، وسيدي سالم، بالإضافة لمدينة دسوق”، وتشمل المناطق المتأثرة قرى “ميتول وتوابعها، الكنيسة، مجلس قرى الحصفة، الشهابية، جزء من كمسيون شرق، الجرايدة وتوابعها، وقرى الغابات”.

خريطة قطع الكهرباء في دمياط

وفي محافظة دمياط، ينحصر الانقطاع في مناطق تابعة لمركز كفر سعد "التوفيقية والعزب التابعة لها" ومركز الزرقا "سيف الدين، جلال، صادق".

​وأهابت الشركة بالمواطنين القاطنين في المناطق المذكورة، وكذلك المؤسسات الخدمية كالمستشفيات والمخابز، بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة وتدبير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع.

