تعليم دمياط يرفع درجة الاستعداد القصوى لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية

ياسر عمارة وكيل وزارة
ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط
في إطار الاستعدادات القصوى لانطلاق امتحانات الشهادة الاعدادية، عقد الأستاذ ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا موسعا اليوم الثلاثاء مع رؤساء لجان الامتحانات، بقاعة مدرسة دمياط الثانوية العسكرية، لمتابعة اللمسات الأخيرة والاستعداد الكامل قبل بدء الماراثون الامتحاني.


توجيهات وزارية ومحافظ دمياط حاضرة

يأتي اللقاء تنفيذا لتوجيهات السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بضرورة الجاهزية التامة لعقد الامتحانات، المقرر انطلاقها يوم الخميس المقبل الموافق 15 يناير الجاري، مع توفير مناخ آمن ومستقر للطلاب.


مراجعة شاملة لتعليمات سير الامتحانات

شهد الاجتماع حضور الاستاذ ايهاب النشرتي وكيل المديرية، والدكتورة رحاب البراشي مدير عام التعليم العام، والأستاذ إيهاب المالكي مدير ادارة شؤون الطلبة والامتحانات، إلى جانب الأستاذ طارق رزق رئيس لجنة النظام والمراقبة، والأستاذ محمد خفاجي رئيس لجنة الإدارة.


وخلال اللقاء، جرى استعراض شامل لتعليمات الوزارة المنظمة لسير العمل داخل اللجان، مع التاكيد على الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية والتعليمات الوزارية.

 

اجتماع للاستعدادات القصوى لانطلاق امتحانات الشهادة الاعدادية
اجتماع للاستعدادات القصوى لانطلاق امتحانات الشهادة الاعدادية


لا تهاون مع الغش والشغب


وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تهيئة الاجواء المناسبة داخل اللجان، بما يضمن اداء الطلاب للامتحانات في بيئة هادئة ومستقرة تساعدهم على التركيز، مؤكدا على التصدي الحاسم والفوري لاي محاولات للغش او الشغب، وتطبيق القواعد الصارمة التي تحظر اصطحاب الهواتف المحمولة او اي اجهزة ذكية داخل اللجان.


انضباط كامل لضمان العدالة بين الطلاب


واختتم الأستاذ ياسر عمارة الاجتماع بالتأكيد على أهمية التحلي بالجدية والانضباط الكامل في أداء المهام الموكلة لجميع المشاركين في العملية الامتحانية، مشيرا إلى أن نجاح الامتحانات يعتمد على دقة التنفيذ والالتزام باعلى معايير الجودة، بما يضمن حقوق الطلاب وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

الجريدة الرسمية