أجرى ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، جولة تفقدية داخل كنترول الشهادة الإعدادية بمدرسة دمياط الإعدادية، لمتابعة سير أعمال تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الأول، والوقوف على مدى الالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل داخل غرف الكنترول.

مشاركة قيادات التعليم والتصحيح

ورافق وكيل الوزارة خلال الجولة كل من أشرف سالم، المشرف العام على أعمال التصحيح، وطارق رزق، رئيس لجنة النظام والمراقبة، حيث حرصوا على متابعة تفاصيل العمل داخل حجرات التصحيح، والاستماع إلى آراء المصححين، والتأكد من توافر المناخ المناسب الذي يساعد على أداء العمل بدقة وحياد.

مدير تعليم دمياط يتابع أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية ويؤكد الالتزام بالدقة والشفافية

انتظام العمل داخل حجرات التصحيح

واطمأن وكيل تعليم دمياط على انتظام العمل داخل حجرات التصحيح وسيره بشكل منضبط ومنظم، مشيدًا بجهود القائمين على أعمال التصحيح والكنترول، ومؤكدًا أن هناك متابعة مستمرة لضمان إنجاز الأعمال في المواعيد المحددة دون تسرع، وبما يحقق مصلحة الطلاب.

توجيهات واضحة لضمان العدالة وتكافؤ الفرص

وشدد ياسر عماره على ضرورة الالتزام الكامل بمعايير الشفافية والدقة في تصحيح أوراق الإجابة، مع التأني في قراءة كل ورقة بعناية شديدة، ومراعاة تفقيط الدرجات بخط واضح بجوار كل سؤال، والالتزام بنماذج الإجابة وقواعد أعمال التصحيح المعتمدة من الوزارة.

التأكيد على إعطاء كل طالب حقه كاملا

وأكد وكيل الوزارة أن الهدف الأساسي من أعمال التصحيح هو تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مشيرًا إلى أهمية مراجعة الدرجات بدقة وعدم التهاون في أي خطأ قد يؤثر على نتيجة الطالب، مع الالتزام الكامل بإجراءات المراجعة والرصد لضمان خروج النتائج بصورة دقيقة تعكس المستوى الحقيقي لكل طالب.

متابعة مستمرة حتى إعلان النتائج

واختتم وكيل تعليم دمياط جولته بالتأكيد على أن المديرية تتابع لحظة بلحظة أعمال التصحيح والرصد داخل الكنترولات، حتى الانتهاء منها بالكامل وإعلان النتائج في التوقيت المحدد، وبما يحقق الطمأنينة لأولياء الأمور والطلاب داخل محافظة دمياط.

