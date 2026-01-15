قوافل إرشادية ضمن حملة تحصين المواشي الاستثنائية بالوادي الجديد

18 حجم الخط

تنظم مديرية الطب البيطرى بمحافظة الوادي الجديد، قوافل توعية إرشادية بأهمية المشاركة في فعاليات الحملة الاستثنائية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بجميع قرى ومراكز المحافظة، وذلك استمرارًا للدور الذى يقدمه الإرشاد البيطرى فى المشاركة المجتمعية، وتوعية المواطنين بكيفية الحفاظ على صحة الحيوان، وكذلك دور الإرشاد البيطري في الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وحمايتها وتنميتها.

ووجه الدكتور عصام الكومي مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، القوافل بنقل نتائج الأبحاث والتقنيات العلمية الحديثة لصغار المربين، والاستفادة من البحوث العلمية التطبيقية، بما يساهم في تنمية الثروة الحيوانية، فضلًا عن تقديم خدماتها من الكشف والفحص والتحصين، وإجراء الجراحات للماشية، والتلقيح الاصطناعي، والتحسين الوراثي.

وشدد الكومي، على ضرورة أن تغطي القوافل كافة أنحاء المحافظة، والتواصل المباشر مع المزارعين والمربين، في التجمعات المختلفة، وخاصة في القرى الأكثر احتياجًا، والتي تفتقد للخدمات البيطرية، لافتًا إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الحكومة على تحقيق تنمية حقيقية شاملة.

وأكد مدير الطب البيطري بالوادي الجديد، أن تلك القوافل تنفذ أعمالها لدعم فلاحي ومزارعي ومربي الثروة الحيوانية والوصول إليهم ونقل المعرفة لهم، مشيرًا إلى أن ذلك يعد أيضًا واجبًا قوميًا من أجل تنمية الثروة الحيوانية في مصر، من خلال التركيز على دعم المربي الصغير.

الحملة الاستثنائية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية

يذكر أن مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادى الجديد، أعلنت بداية الأسبوع الجاري عن إنطلاق الحملة الاستثنائية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية من خلال اللجان الطبية البيطرية الوقائية بجميع قرى المحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة لحماية الثروة الحيوانية وتعزيز الوقاية من الأمراض الوبائية، خاصة في فصل الشتاء، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي.

وأكد الدكتور عصام الكومي مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، أن جميع اللجان مجهزة بكل التجهيزات والأدوات واللقاحات اللازمة ومستلزمات الترقيم والتسجيل ولجان الإرشاد لتوعية المواطنين بأهمية التحصين مع لجان متابعة من المديرية للمتابعة وتذليل العقبات لإنجاح فعاليات الحملة ونناشد جميع مربي الحيوانات تقديم حيواناتهم للتحصين.

ووجه مدير الطب البيطري بالوادي الجديد، بالوصول إلى كافة القرى مع التركيز على العترة الجديدة “سات 1”، إلى جانب استخدام اللقاح الرباعي المدمج لأول مرة، والذي يشمل جميع عترات مرض الحمى القلاعية، بما يحقق أعلى معدلات الوقاية ويرفع كفاءة التحصين.

وأكد الكومي، أن الفرق البيطرية القائمة على التحصين، يصاحبها قوافل الإرشاد البيطري، للقيام بدور توعوي مكثف بين المربين، وشرح أهمية التحصين الدوري وخطورة الأمراض الوبائية على الثروة الحيوانية، وإجراءات الآمان الحيوي، مشيرا إلى أهمية رفع نسب التغطية التحصينية.

وأشار الكومي إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة، والتشديد على مديري الوحدات البيطرية، بوصول حملات التحصين إلى جميع القرى والنجوع، وتوفير الكميات اللازمة من اللقاحات الآمنة ذات الكفاءه العالية، بما يضمن استمرارية الحملة والتحصين الكامل الثروة الحيوانية في المحافظة.

ووجه مدير الطب البيطري بالوادي الجديد، الدعوة لمربي الثروة الحيوانية من المربين وأصحاب المزارع، للتعاون مع فرق التحصين، والسماح بدخول الحملات البيطرية لتحصين الحيوانات، مع التأكيد على ضرورة رفع مناعة الحيوان من خلال التغذية المتوازنة، والاهتمام بالنظافة.

وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالوادى الجديد للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

