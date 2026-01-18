الأحد 18 يناير 2026
وكيل التعليم بدمياط: امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية في مستوى الطالب المتوسط

ياسر عمارة وكيل وزارة
ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط
تابع ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، صباح اليوم الأحد، سير امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الثالث، حيث يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية امتحان مادة الجبر والإحصاء، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية، في اطار المتابعة اللحظية والمستمرة لسير الامتحانات بجميع لجان المحافظة.

تصريحات وكيل الوزارة من غرفة العمليات

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط أن امتحان الجبر والإحصاء جاء في مستوى الطالب المتوسط وراعى تدرج الأسئلة من السهل إلى الأكثر تمييزا، بما يحقق العدالة بين الطلاب ويقيس مستوياتهم المختلفة دون تعقيد او غموض، مشيرا الى ان الورقة الامتحانية خلت من الاسئلة الخارجة عن المنهج.

واوضح ان غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى جماعية تتعلق بصعوبة الامتحان، كما لم يتم رصد اي معوقات مؤثرة على سير العملية الامتحانية، لافتا الى انتظام دخول الطلاب الى اللجان في المواعيد المحددة وتوافر الهدوء والانضباط داخل اللجان.

غرفة العمليات المركزية بالمديرية 
غرفة العمليات المركزية بالمديرية 

انضباط كامل داخل اللجان

واضاف وكيل الوزارة ان هناك التزاما واضحا من رؤساء اللجان والمراقبين بتنفيذ التعليمات الوزارية المنظمة لاعمال الامتحانات، وعلى رأسها منع دخول الهواتف المحمولة داخل اللجان، سواء للطلاب او المعلمين، مع التأكيد على توفير المناخ النفسي الملائم للطلاب لمساعدتهم على اداء الامتحان بثقة واطمئنان.

غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة 

واشار وكيل التعليم بدمياط الى ان غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الغرف الفرعية بالادارات التعليمية المختلفة لرصد اي طوارئ او شكاوى والتعامل معها بشكل فوري، مؤكدا ان التقارير الواردة حتى الان تشير الى حالة من الاستقرار التام داخل جميع لجان الامتحانات.

استمرار المتابعة حتى نهاية الامتحانات

واكد وكيل الوزارة ان المديرية تواصل المتابعة اليومية لسير الامتحانات حتى نهايتها وفقا للجدول المعتمد، مع اتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن خروج الامتحانات في صورة منظمة تعكس حالة الاستقرار والانضباط داخل المنظومة التعليمية بمحافظة دمياط.

