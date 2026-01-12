الإثنين 12 يناير 2026
مدير تعليم دمياط يتابع ميدانيا تأمين وصول الأسئلة إلى لجان الامتحانات

ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط
بدأ  ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، جولة ميدانية موسعة لمتابعة تأمين وتسليم مظاريف أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك في إطار الحرص على انتظام العملية الامتحانية وتحقيق أقصى درجات الانضباط والشفافية.

متابعة دقيقة من مركز توزيع الاسئلة

انطلق وكيل الوزارة من داخل مركز توزيع الأسئلة التابع لإدارة دمياط التعليمية، حيث تابع سير العمل وانتظام عملية خروج المظاريف، مؤكدا على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الأمنية المعتمدة، والتأكد من سلامة الأختام على جميع المظاريف قبل تحركها إلى مقار اللجان، بما يضمن سريتها ووصولها في التوقيتات المحددة.

غرفة العمليات تتابع لحظة بلحظة

وعقب الاطمئنان على خروج مظاريف الأسئلة، ترأس وكيل الوزارة غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، حيث أجرى اتصالات مباشرة مع مديري الإدارات التعليمية للتأكد من وصول الأسئلة إلى جميع اللجان دون تأخير، موجها بضرورة توفير المناخ المناسب للطلاب داخل اللجان، والتأكد من جاهزية الأطقم الإدارية والطبية للتعامل الفوري مع أي طوارئ.

تنسيق كامل لتأمين الامتحانات

ومن داخل غرفة العمليات، أكد الأستاذ ياسر عمارة أن مديرية التربية والتعليم بدمياط تعمل كخلية نحل لتذليل أي معوقات قد تواجه الطلاب، مشيرا إلى وجود تنسيق كامل مع جميع الجهات المعنية لتأمين اللجان وضمان سير الامتحانات بصورة منتظمة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، متمنيا للطلاب دوام التوفيق والنجاح.

