مدير تعليم دمياط: أسئلة امتحانات النقل في مستوى الطالب المتوسط

انطلقت اليوم السبت امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس محافظة دمياط، في أجواء يسودها الهدوء والانضباط، مع انتظام دخول الطلاب إلى اللجان وبدء الامتحانات في مواعيدها المحددة.

جولة تفقدية لوكيل الوزارة لمتابعة سير الامتحانات

وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، أجرى ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم جولة ميدانية موسعة شملت عددا من لجان الامتحانات بإدارتي كفر البطيخ وكفر سعد التعليميتين، لمتابعة سير العملية الامتحانية على أرض الواقع والاطمئنان على انتظامها.

وكيل وزارة التربية والتعليم يتابع سير الامتحانات بالمدارس

متابعة اللجان والتأكد من توافر الأجواء المناسبة للطلاب

واستهل وكيل الوزارة جولته بتفقد لجان مدرسة كفر البطيخ الابتدائية المشتركة، أعقبها زيارة لجان مدرسة كفر سعد الإعدادية بنين، حيث اطمأن على توافر الإضاءة والتهوية الجيدة داخل اللجان، وتوفير سبل الراحة للطلاب، مع الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، والتأكد من توقيع الطلاب بكشوف الحضور والالتزام بمواعيد بدء وانتهاء الامتحان.

حوارات مباشرة مع الطلاب حول مستوى الأسئلة

وحرص وكيل الوزارة على إجراء حوارات مباشرة مع عدد من الطلاب داخل اللجان، للاستماع إلى آرائهم حول مستوى ورقة الأسئلة، ومدى وضوحها ومطابقتها للمنهج الدراسي، مؤكدا أن مصلحة الطالب تأتي في مقدمة أولويات تعليم دمياط، وأن توفير بيئة هادئة وآمنة داخل اللجان يسهم في مساعدة الطلاب على التركيز.

الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط ولا شكاوى

وأكد ياسر عمارة أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط وشاملة لأجزاء المنهج، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية على اتصال دائم بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، ولم يتم رصد أي شكاوى أو معوقات تؤثر على سير الامتحانات في يومها الأول.

استمرار المتابعة طوال فترة الامتحانات

وشدد وكيل الوزارة على استمرار الجولات التفقدية بجميع الإدارات التعليمية طوال فترة الامتحانات، لضمان انتظامها وخروجها بالشكل اللائق بمنظومة التعليم بمحافظة دمياط.

