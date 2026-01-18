عقب عودة والديهم من الخارج، تشريح جثامين الأشقاء الخمسة ضحايا تسريب الغاز في بنها

18 حجم الخط

بدأت جهات التحقيق المختصة بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، إجراءات تشريح جثامين الأشقاء الخمسة ضحايا تسريب الغاز داخل منزلهم بقرية بمدينة بنها، وذلك عقب وصول الأب والأم من الولايات المتحدة الأمريكية، تمهيدًا لاستخراج تصاريح الدفن وتسليم الجثامين لذويهم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية قد تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على خمسة أشقاء متوفين داخل مسكن الأسرة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين عدم وجود شبهة جنائية، ورجحت التحريات الأولية أن سبب الوفاة يرجع إلى تسريب غاز أدى إلى اختناقهم.

نقل جثامين ضحايا تسريب الغاز لمستشفى بنها التعليمي

وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمي تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت التشريح لبيان السبب النهائي للوفاة، والتصريح بالدفن عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

وخيم الحزن على أهالي قرية ميت عاصم ببنها، الذين شيّعوا الأسرة بالدعاء، مطالبين بضرورة توعية المواطنين بمخاطر تسريب الغاز واتباع إجراءات السلامة داخل المنازل، تجنبًا لتكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.

تفاصيل الواقعة

وكشفت التحريات الأولية في واقعة وفاة خمسة أشقاء بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، أن الحادث نجم عن تسرب غاز من سخان داخل منزلهم.

وأوضحت التحريات أن الضحايا هم: إبراهيم علي (16 عامًا)، خديجة علي (14 عامًا)، رقية علي (13 عامًا)، مريم علي (12 عامًا)، جنة علي (8 أعوام).

وكان الأشقاء الخمسة، الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و16 عامًا، يقيمون بمفردهم داخل المنزل بسبب سفر والديهم للعمل بالخارج.

