الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

عقب عودة والديهم من الخارج، تشريح جثامين الأشقاء الخمسة ضحايا تسريب الغاز في بنها

الطب الشرعي
الطب الشرعي
18 حجم الخط

بدأت جهات التحقيق المختصة بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، إجراءات تشريح جثامين الأشقاء الخمسة ضحايا تسريب الغاز داخل منزلهم بقرية بمدينة بنها، وذلك عقب وصول الأب والأم من الولايات المتحدة الأمريكية، تمهيدًا لاستخراج تصاريح الدفن وتسليم الجثامين لذويهم.

بالأسماء، نتيجة انتخابات نقابة محامين شمال القليوبية

محافظ القليوبية: تشكيل لجنة هندسية لحل مشكلة تسريب المياه الجوفية بمقابر المريج

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية قد تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على خمسة أشقاء متوفين داخل مسكن الأسرة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين عدم وجود شبهة جنائية، ورجحت التحريات الأولية أن سبب الوفاة يرجع إلى تسريب غاز أدى إلى اختناقهم.

نقل جثامين ضحايا تسريب الغاز لمستشفى بنها التعليمي  

وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمي تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت التشريح لبيان السبب النهائي للوفاة، والتصريح بالدفن عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

وخيم الحزن على أهالي قرية ميت عاصم ببنها، الذين شيّعوا الأسرة بالدعاء، مطالبين بضرورة توعية المواطنين بمخاطر تسريب الغاز واتباع إجراءات السلامة داخل المنازل، تجنبًا لتكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.

تفاصيل الواقعة

وكشفت التحريات الأولية في واقعة وفاة خمسة أشقاء بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، أن الحادث نجم عن تسرب غاز من سخان داخل منزلهم.

وأوضحت التحريات أن الضحايا هم: إبراهيم علي (16 عامًا)، خديجة علي (14 عامًا)، رقية علي (13 عامًا)، مريم علي (12 عامًا)، جنة علي (8 أعوام).

وكان الأشقاء الخمسة، الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و16 عامًا، يقيمون بمفردهم داخل المنزل بسبب سفر والديهم للعمل بالخارج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القليوبية ضحايا تسريب الغاز محافظة القليوبية مدينة بنها مستشفي بنها التعليمي مستشفي بنها بنها

مواد متعلقة

5 قلوب نامت بلا وداع، التفاصيل الكاملة لواقعة وفاة الأشقاء بتسرب غاز في بنها

مركز السموم بطب بنها يستقبل 3915 حالة تسمم خلال 2025

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها ومدير أمن القليوبية يشهدون احتفالية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان توقيع بروتوكول تعاون طبي للارتقاء بالخدمات الصحية بالمحافظة
ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

سعر الدولار أمام الليرة في مصرف سوريا المركزي

عقب عودة والديهم من الخارج، تشريح جثامين الأشقاء الخمسة ضحايا تسريب الغاز في بنها

العظمى بالقاهرة 20 والصغرى بكاترين 1 مئوية، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

أطباء مستشفى الطلبة بجامعة القاهرة ينجحون في إجراء أول عملية زراعة قوقعة لطالبة

لماذا يخوض حزب العدل معركة التشريع الاقتصادي في برلمان 2026 مبكرا؟

افتتاح معرضي فكري سليمان وعاطف طلبة بجاليري ضي

قمة السيسي وترامب أبرزها، 10 معلومات عن منتدى دافوس الاقتصادي 2026

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف منها الفلفل والجزر وانخفاض الخيار والليمون

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع مفاجئ يضرب البرتقال وزيادة المانجو 10 جنيهات رغم الركود

أسعار الذهب اليوم الأحد 18 يناير 2026

سعر السمك اليوم، البلطي يصالح المصريين وارتفاع المكرونة وقشر البياض 10 جنيهات

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من سنة الحبيب، فضل شهر شعبان وأهم الأعمال المستحبة فيه (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 18 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 18 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية