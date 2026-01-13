محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان توقيع بروتوكول تعاون طبي للارتقاء بالخدمات الصحية بالمحافظة

18 حجم الخط

شهد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي بين جامعة بنها ومديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، في إطار دعم وتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز مجالات التعليم الطبي والتدريب المستمر، ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، من خلال الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والطبية بكلية طب بنها لدعم مستشفيات وزارة الصحة بمحافظة القليوبية.

ووقّع البروتوكول عن جامعة بنها الأستاذ الدكتور محمد الأشهب، عميد كلية الطب، وعن مديرية الشؤون الصحية الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، والدكتور محمد فوزي، معاون المحافظ للمشروعات والاستثمار.

وأعرب المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، عن سعادته البالغة بهذا التعاون المثمر، مؤكدًا أن القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات الدولة، كونه من أكثر القطاعات ارتباطًا بحياة المواطن اليومية.

وأشار إلى أن المحافظة شهدت خلال الفترة الأخيرة طفرة إنشائية غير مسبوقة وتطويرًا شاملًا للمنظومة الصحية، تمثلت في افتتاح وتشغيل مستشفى كفر شكر المركزي ومستشفى القناطر الخيرية المركزي، إلى جانب الاستعداد لافتتاح مستشفى طوخ المركزي قريبًا، فضلًا عن إنشاء وتطوير عشرات الوحدات الصحية والمراكز الطبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضح المحافظ أن هذه الصروح الطبية الحديثة، بما تضمه من تجهيزات متطورة، تتطلب كوادر طبية مدربة على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أن الاستعانة بخبرات أساتذة جامعة بنها تمثل ضمانة حقيقية لتقديم خدمة طبية متميزة تليق بطموحات المواطن القليوبي.

ومن جانبه، أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، أن الجامعة تضع جميع إمكاناتها العلمية والبشرية في خدمة محافظة القليوبية ومواطنيها، موضحًا أن هذا البروتوكول يتيح نقل الخبرات السريرية لأساتذة كلية الطب إلى الأطقم الطبية العاملة بمستشفيات وزارة الصحة، إلى جانب فتح قاعات التدريب والامتحانات بالجامعة لدعم العملية التعليمية والتدريبية، مؤكدًا دور الجامعة كبيت خبرة وطني يدعم خطط الدولة في بناء الإنسان المصري.

وأضاف رئيس الجامعة أن كلية الطب بجامعة بنها، بما تمتلكه من قامات علمية وتجهيزات تعليمية متقدمة، لن تدخر جهدًا في إنجاح هذا التعاون، لافتًا إلى أن البروتوكول يجسد رؤية الجامعة التي تقوم على ربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، ونقل الخبرات الميدانية لتدريب الكوادر الطبية بالمستشفيات الأخرى، بما يسهم في بناء نظام صحي متكامل وقوي يخدم المواطن القليوبي في المقام الأول.

نقل الخبرات الأكاديمية والبحثية من الجامعة إلى الممارسات الطبية

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن هذا البروتوكول يمثل نقلة نوعية في إدارة المنظومة الصحية بالمحافظة، حيث يساهم بشكل مباشر في نقل الخبرات الأكاديمية والبحثية من الجامعة إلى الممارسات الطبية اليومية داخل مستشفيات وزارة الصحة.

وأوضح أن المديرية تسعى من خلال هذا التعاون إلى تفعيل برامج التدريب «على رأس العمل» للأطقم الطبية، وتطوير برامج الزمالة المصرية تحت إشراف قامات علمية مرموقة، بما يضمن رفع كفاءة التشخيص والعلاج، ويخفف عن المواطنين مشقة الانتقال إلى المستشفيات الجامعية، من خلال تقديم خدمات تخصصية متميزة داخل المستشفيات المركزية والوحدات الصحية بالمراكز والقرى

