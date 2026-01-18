بالأسماء، نتيجة انتخابات نقابة محامين شمال القليوبية

18 حجم الخط

أعلنت نقابة المحامين بالقليوبية تشكيل مجلس نقابة محامين شمال القليوبية الجديد، عقب الانتهاء من فرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية للانتخابات، في أجواء ديمقراطية شهدت مشاركة واسعة من أعضاء الجمعية العمومية للمحامين محافظة القليوبية.

تشكيل المجلس نقابة محامين شمال القليوبية

وجاء تشكيل المجلس نقابة محامين شمال القليوبية على النحو التالي:

النقيب: أحمد داوود

عضو بندر بنها: محمد حامد جودة

عضو مركز بنها: عماد شندي

عضو كفر شكر: محمد صابر الدميني

عضو طوخ: أحمد عواد

عضو شبين القناطر: عمرو الحوي

عضو المجلس: عادل الجابري

عضو المجلس: مدحت عراقي

عضو الشباب: إنجي سلامة

ومن المقرر أن يبدأ المجلس الجديد مهام عمله خلال الفترة المقبلة، وسط تطلعات المحامين لتعزيز دور النقابة والدفاع عن مصالح أعضائها، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

عدد المرشحين على منصب نقيب النقابة الفرعية لشمال القليوبية

وبلغ عدد المرشحين على منصب نقيب النقابة الفرعية لـشمال القليوبية ستة مرشحين، وهم أحمد داود محمد صالح وشهرته أحمد داود صالح، ومجدي عبد القادر إبراهيم حسين المهدي وشهرته مجدي المهدي، والدكتور محمد جودة عبد العال عفيفي وشهرته الدكتور محمد جودة عبد العال، ومحمد كامل محمد سالم فتح الله وشهرته محمد الشبراوي، ومصطفى السعداوي محمد السعداوي وشهرته مصطفى السعداوي، وناصر فؤاد عبده الوكيل وشهرته ناصر الوكيل.

وأجريت الانتخابات نقابة المحامين وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان حسن سير العملية الانتخابية، وخروجها بصورة تليق بنقابة المحامين وتاريخها العريق.

