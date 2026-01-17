السبت 17 يناير 2026
محافظات

محافظ القليوبية: تشكيل لجنة هندسية لحل مشكلة تسريب المياه الجوفية بمقابر المريج

لجنة هندسية لحل مشكلة
لجنة هندسية لحل مشكلة تسريب المياه الجوفية بمقابر المريج
تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، جهود اللجنة الهندسية والتنفيذية التي انتقلت صباح اليوم الخميس إلى قرية "المريج" بمركز شبين القناطر. 

وتأتي هذه الخطوة نتاجا للجولة الميدانية الأخيرة بالمنطقة، حيث وجه حينها بضرورة وضع حلول جذرية وعاجلة لإنهاء ظاهرة تسرب  المياه الجوفية بمقابر القرية صونًا لحرمتها واستجابة لشكاوى الأهالي.

توافد المحامين على الانتخابات النقابية بشمال القليوبية (فيديو وصور)

بعد واقعة الأشقاء الـ 5، حصيلة مرعبة لضحايا تسرب الغاز في القليوبية خلال أسبوعين

محافظ القليوبية، لجنة هندسية تم تشكيلها لحل مشكلة تسريب مياه جوفيه بمقابر قرية المريج بشبين القناطر

وباشرت اللجنة أعمالها تحت إشراف الدكتور محمد السيد ليله، رئيس مركز مدينة شبين القناطر، وبمشاركة نخبة من كبار المتخصصين من معاهد بحوث النيل والصرف والمياه الجوفية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي. حيث قامت اللجنة اليوم بتنفيذ حزمة من الإجراءات الفنية الدقيقة شملت إجراء كشف فني شامل لتتبع مصدر تدفق المياه، وفحص التربة والبيئة المحيطة بالمقابر باستخدام آليات متخصصة، بالإضافة إلى تحليل مسارات كافة الشبكات بالمنطقة، بدءًا من المصرف الرئيسي وصولًا إلى شبكات الصرف الصحي والمياه، والوقوف على حالة شبكة الصرف الزراعي المغطاة المارة بالقرية.

بالبدء الفوري في إجراءات "المعالجة المؤقتة لمقابر شبين القناطر 

وبالتوازي مع الفحص الفني، أصدر محافظ القليوبية توجيهاته لهيئة الصرف بالبدء الفوري في إجراءات "المعالجة المؤقتة" لتخفيف العبء عن المنطقة، حيث شرعت المعدات في أعمال تجريف وتسليك المصرف الرئيسي لرفع كفاءته وتخفيض منسوب المياه به بشكل سريع، وأكد المحافظ أن هذا الإجراء العاجل يهدف إلى سحب المياه بعيدًا عن المقابر كحل مؤقت، لحين الانتهاء من الأعمال الإنشائية بـ "السحارة" الجديدة الجاري العمل بها حاليًا، والتي تساهم عند تشغيلها في خفض مناسيب المياه بالمصرف بشكل دائم وجذري.

واختتمت اللجنة أعمالها اليوم بوضع خطة عمل متكاملة ترتكز على محورين؛ الأول هو الانتهاء من الحلول الهندسية الدائمة تحت إشراف معاهد البحوث المتخصصة، والثاني هو استمرار المتابعة الميدانية اليومية لضمان عدم عودة المنسوب للارتفاع مرة أخرى، وشدد المهندس أيمن عطية على أن المحافظة تضع حل مشكلات المواطنين وتطوير البنية التحتية في مقدمة أولوياتها، معتبرًا أن التحرك اليوم هو تطبيق عملي لسياسة "الاستجابة والحل" التي تنتهجها الدولة المصرية لخدمة مواطنيها.

