5 قلوب نامت بلا وداع، التفاصيل الكاملة لواقعة وفاة الأشقاء بتسرب غاز في بنها

تحملا قسوة الغربة عامًا بعد عام، واختصرا أعمارهما في تعبٍ صامت، على أمل أن يوفرا لأبنائهما حياةً أكثر أمانًا واستقرارًا، طبيبة وزوجها حملا الحلم على أكتافهما، وتركَا فلذات أكبادهما خلفهما، بحثًا عن لقمة عيش كريمة ومستقبلٍ أفضل لأبنائهما الخمسة، لكن الحكاية انتهت قبل أن يكتب لها الاكتمال.

ففي لحظةٍ خاطفة، كان الموت أسرع من الخطوات نحو الغد، أتى فجأة على غير انتظار، فبدد تحويشة العمر، واقتلع زهرات الحياة من جذورها، انتهت رحلة الغربة بلا عودة ولا وداع، وبقيت الأحلام معلّقة في الفراغ.

صباح ثقيل بدأ بقلقٍ لم يلبث أن تحول إلى فاجعة، العمة، التي كانت تتابع أبناء شقيقها منذ سفر والديهم قبل شهرين لاستكمال امتحاناتهم، حاولت الاتصال بهم مرارًا دون رد، تسلل الخوف إلى قلبها، فسارعت إلى المنزل، وما إن فتحت الباب حتى باغتتها الصدمة: خمسة ورود قطفها الموت في صمت. لم تحتمل المشهد، فسقطت مغشيًا عليها من هول الفاجعة.

رحل الأشقاء دون وداع، وسقط الحزن على رؤوس الجميع، لتبقى مأساة أمٍ وأبٍ ثكلى شاهدًا على حكايةٍ إنسانية موجعة تختصر معنى التضحية، وتكشف كيف قد يُطفئ القدر في لحظةٍ واحدة نور سنواتٍ طويلة من الصبر والأمل.

تفاصيل الواقعة

كشفت التحريات الأولية في واقعة وفاة خمسة أشقاء بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، أن الحادث نجم عن تسرب غاز من سخان داخل منزلهم.

وأوضحت التحريات أن الضحايا هم: إبراهيم علي (16 عامًا)، خديجة علي (14 عامًا)، رقية علي (13 عامًا)، مريم علي (12 عامًا)، جنة علي (8 أعوام).

وكان الأشقاء الخمسة، الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و16 عامًا، يقيمون بمفردهم داخل المنزل بسبب سفر والديهم للعمل بالخارج.

كما أسفر الحادث عن إصابة الخالة التي اكتشفت الواقعة نتيجة استنشاق الغاز، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية البلاغ فور اكتشاف الحادث، وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الواقعة، وجرى فرض كردون أمني حول المنزل، فيما نُقلت جثامين الأشقاء إلى مستشفى بنها العام تحت تصرّف النيابة العامة.

وباشرت النيابة العامة بمحافظة القليوبية تحقيقًا موسعًا للوقوف على أسباب الوفاة بدقة، وندبت الطب الشرعي، مع استمرار فحص موقع الحادث للكشف عن الأسباب الفنية وراء تسرّب الغاز، وسط دعوات الأهالي لتوخي الحذر واتباع إجراءات السلامة داخل المنازل.

من جانبها، نعت إدارة مستشفيات جامعة بنها أبناء الدكتورة ابتسام نصر، أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب جامعة بنها، الذين وافتهم المنية في الحادث الأليم. وأعربت الإدارة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للأسرة، مؤكدة تضامنها الكامل في هذا المصاب الجلل، سائلةً الله أن يتغمّد الأطفال بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان.

