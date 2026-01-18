الأحد 18 يناير 2026
توروب يبدأ دراسة يانج أفريكانز بالفيديو

توروب
توروب
يبدأ ييس توروب مدرب الأهلي دراسة فريق يانج أفريكانز التنزاني بالفيديو استعدادا لمباراة الفريقين المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

ويستأنف النادي الأهلي تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز المرتقبة فى إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا حيث حصل الفريق علي راحة سلبية من التدريبات لمدة يومين عقب الخسارة الأخيرة أمام طلائع الجيش. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الموافق 23 يناير الجاري في تمام الساعة السادسة مساء، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

مباراة الأهلي وطلائع الجيش 

 قلب فريق طلائع الجيش، الطاولة على النادي الأهلي، بالفوز عليه بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على إستاد السلام، مساء الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ترتيب المجموعة الأولى في كأس عاصمة مصر

1- طلائع الجيش 13 نقطة

2- إنبي 9 نقاط 

3- فاركو 9 نقاط 

4- المقاولون العرب 8 نقاط 

5- غزل المحلة 7 نقاط 

6- الأهلي 6 نقاط 

7-  سيراميكا كليوباترا 3 نقاط

يذكر أن كأس عاصمة مصر بدأت موسم 2021-2022 مع إنشاء رابطة الأندية المحترفة، وتقام في التوقفات الدولية بين أندية الدوري الممتاز، وفي المواسم الأربعة الماضية فاز مودرن سبورت بأول نسخة للبطولة، وفاز سيراميكا كليوباترا بالنسخ الثلاث التالية.

وهذا الموسم 2025-2026 تقام النسخة الخامسة بمشاركة واحد وعشرون ناديًا تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات، يصعد لدور الثمانية أول وثاني كل مجموعة مع أفضل فريقين بالمركز الثالث.

المجموعة الأولى: الأهلي، إنبي، سيراميكا كليوباترا، غزل المحلة، المقاولون العرب، فاركو، طلائع الجيش.

المجموعة الثانية: بيراميدز، البنك الأهلي، الجونة، بتروجيت، مودرن سبورت، وادي دجلة، الإسماعيلي.

المجموعة الثالثة: الزمالك، زد، المصري، حرس الحدود، كهرباء الإسماعيلية، الاتحاد السكندري، سموحة.

الأهلي توروب

