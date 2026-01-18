"والدة المتهم اعترفت عليه"، محامي أسرة عروس المنوفية يكشف مفاجآت جديدة في القضية (فيديو)

18 حجم الخط

فجر أحمد طلبة، محامي أسرة عروس المنوفية، مفاجآت جديدة في قضية مقتل الشابة «كريمة» وجنينها، على يد زوجها، بعد أربعة أشهر فقط من الزواج، بقرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وذلك عقب تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم لتعذر وصوله إلى قاعة المحكمة.

اعتراف والدة المتهم بقتل عروس المنوفية

وأوضح المحامي أن والدة المتهم اعترفت منذ اليوم الأول على نجلها، وتُعد شاهد إثبات رئيسيًا في القضية، مشيرًا إلى أنها قررت أمام جهات التحقيق بأنها شاهدت نجلها وهو يعتدي على زوجته بالضرب صباح يوم الواقعة، ما أدى إلى تعرض المجني عليها لحالة إغماء.

وأضاف طلبة أن والدة المتهم أفادت بأنها قامت بنقل كريمة والمتهم إلى السرير عقب الواقعة، ثم غادرت المكان، مؤكدًا أن هذه الأقوال تمثل دليلًا مهمًا في مسار القضية.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات شبين الكوم قررت تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم في قضية مقتل زوجته «عروس المنوفية» وجنينها، بسبب تعذر وصول المتهمين إلى مقر المحكمة، تزامنًا مع احتفالات أعياد الإخوة المسيحيين، على أن تُحدد جلسة لاحقة لنظر القضية.

بعد تأجيل محاكمة المتهم بقتلها، والدة "عروس المنوفية": حماتها رفضت ترجعلنا عزالها"

وأجرت فيتو بثا مباشرا مع أسرة كريمة والمعروفة إعلاميا بـ"عروس المنوفية"، من محيط محكمة جنايات شبين الكوم اليوم الأحد، بعد تأجيل أولى جلسات محاكمة زوجها المتهم بإنهاء حياتها وذلك بعد تعذر وصول المتهم إلى المحكمة.

وقالت والدة الضحية:"حماتها رفضت ترجعلنا عزالها قالت لنا ابني هيتعدم انتوا تاخدوا حاجتها ليه.. واحنا هنرجع حقها بالقانون من غير تراضي".

وتابعت: "بنتى ماكنتش بتشتكيلي ولما هددها أنه يرميها من البلكونة قالت لخالتها لو كانت قالتلي كنت طلقتها ومارجعتهاش تاني".

ووجهت والدة كريمة رسالة إلى والدة الجاني قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل يتحرق قلبك زي ما قلبنا اتحرق على بنتنا"، مطالبة بإعدام المتهم وعدم تأجيل القضية مرة أخرى".

