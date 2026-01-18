الأحد 18 يناير 2026
محلية دمياط تفرض السيطرة وترفع الإشغالات بسوقي الحسبة والسمك

فرضت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط سيطرتها على اثنتين من أكثر المناطق ازدحاما داخل المدينة، بعد تنفيذ حملة موسعة ومفاجئة لرفع الإشغالات والتعديات بمنطقتي سوق الحسبة وسوق السمك، في تحرك حاسم أعاد الانضباط للشارع وفتح الطرق أمام المواطنين بعد شكاوى متكررة من الاختناقات والتعديات على الطريق العام.


تنفيذ فوري لتوجيهات محافظ دمياط


الحملة جاءت تنفيذا لتوجيهات  الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بالتعامل الحاسم مع جميع أشكال التعدي على الطريق العام، وتطبيق القانون بكل قوة دون استثناء، حفاظا على حقوق المواطنين وسلامتهم، ومنع العشوائية التي تعيق الحركة وتشوه المظهر الحضاري للمدينة.

 

انتشار ميداني وتنسيق مع الشبكة الوطنية


ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، برئاسة سمير عتريس، الحملة بالتنسيق الكامل مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حيث شهدت المنطقة انتشارًا ميدانيًا مكثفًا استهدف بؤر الإشغالات داخل سوق السمك وسوق الحسبة، اللذين يمثلان نقاط ضغط مروري يومية داخل المدينة.


رفع التعديات وفتح الشوارع


وأسفرت الحملة عن رفع الإشغالات المخالفة، وإزالة التعديات التي كانت تعوق حركة المارة والسيارات، مع فتح الشوارع وإعادة السيولة المرورية، ما لاقى ارتياحًا واضحًا بين المواطنين والتجار الملتزمين.


لا تهاون مع المخالفين


وأكدت الوحدة المحلية استمرار الحملات بشكل يومي ومفاجئ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، وعدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى، في إطار خطة متكاملة لفرض الانضباط، واستعادة هيبة الشارع، وتحقيق الصالح العام.
 

