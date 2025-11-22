مرور دمياط ينفذ حملة بميدان سرور لضبط مخالفات الدراجات النارية

18 حجم الخط

شهد ميدان سرور بمدينة دمياط حملة مرورية مكبرة نفذتها إدارة مرور دمياط بتوجيهات العميد محمد التل مدير الإدارة، وبإشراف المقدم عمر الشريف وكيل الإدارة، حيث قاد الرائد فوزي خليفة رئيس عمليات المرور فريق الحملة التي استهدفت ضبط المخالفات المنتشرة بين قائدي الموتوسيكلات.

ضبط مخالفات متنوعة للموتوسيكلات

أسفرت الحملة عن ضبط عدد من الصبية وقائدي الدراجات النارية المخالفين، ما بين عدم وجود لوحات معدنية وعدم حمل رخص القيادة، إلى جانب مخالفات أخرى تهدد أمن وسلامة الطريق.

حملة مرورية علي الموتوسيكلات بمدينة دمياط

ترحيب من المواطنين وإعلان استمرار الحملات

ولاقت الحملة ترحيبا كبيرا من المواطنين لما لمسوه من جهود في إعادة الانضباط المروري بمحيط ميدان سرور.

وأكد العميد محمد التل مدير الإدارة مدير إدارة مرور دمياط أن الحملات ستتكرر خلال الفترة المقبلة في عدة مناطق متفرقة داخل المحافظة للحد من مخالفات الموتوسيكلات وتحقيق الانضباط في الشوارع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.