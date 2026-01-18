من الدوري الإنجليزي، عرض مغرٍ يصل إمام عاشور بعد تألقه في كأس أمم أفريقيا (فيديو)

18 حجم الخط

كشفت الإعلامي كريم حسن شحاتة أن إمام عاشور، نجم منتخب مصر والأهلي، سيصله عرض احترافي مغرٍ من أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الأيام المقبلة، عقب تألقه اللافت مع "الفراعنة" في كأس الأمم الأفريقية 2025.

وأضاف، في تصريحات عبر قناة “الحياة”: "إمام عاشور سيصله خلال الأيام المقبلة عرض كبير جدًّا من أحد أندية الدوري الإنجليزي".



وتابع: "هناك نادٍ يرغب بجدية في شراء عقد اللاعب، وسيصل الأهلي عرض مالي مغرٍ من أجل انتقال إمام عاشور إلى البريميرليج".

وكان منتخب مصر قد خسر مباراة تحديد المركز الثالث أمام منتخب نيجيريا بركلات الترجيح (4-2)، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء السبت على ملعب محمد الخامس بالمغرب.



وبرز إمام عاشور بشكل لافت خلال مشوار البطولة، ولا سيما في مواجهة منتخب كوت ديفوار في الدور ربع النهائي، والتي انتهت بفوز مصر بنتيجة 3-2.

وقدم نجم الأهلي أداءً استثنائيًّا أكد من خلاله قيمته الفنية ودوره المحوري، بعدما صنع الهدفين الأول والثالث لكل من عمر مرموش ومحمد صلاح، ليكون أحد أبرز مفاتيح التأهل إلى نصف النهائي.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى تلقي إمام عاشور عرضًا قويًّا من الدوري التركي، غير أن إدارة الأهلي أكدت تمسكها باللاعب حتى نهاية عقده.



وشددت إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، على أن إمام عاشور يُعد أحد العناصر الأساسية والمؤثرة في الفريق، ولا يمكن التفريط فيه في الوقت الراهن، خاصة في ظل سعي "القلعة الحمراء" لاستعادة لقب دوري أبطال إفريقيا، مؤكدة أن تعويضه فنيًّا سيكون أمرًا بالغ الصعوبة حال رحيله للاحتراف الخارجي.



