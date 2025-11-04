الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
خلال جولته بمدينة دمياط..

خلال جولته بشوارع دمياط، المحافظ يضبط سيارة تسير عكس الاتجاه

في مشهد يعكس الحزم والانضباط، أوقف الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، سيارة ملاكي تسير عكس الاتجاه بطريق علي الصياد بمدينة دمياط، خلال جولته الميدانية اليوم الثلاثاء، ولم يتردد المحافظ في التدخل بنفسه، ليؤكد أن احترام القانون مسؤولية الجميع، وأن الشارع الدمياطي يجب أن يظل منضبطا وآمنا.

إجراء فوري ضد السائق المخالف

ووجه المحافظ على الفور بسحب رخص القيادة وتحرير مخالفة ضد السائق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مشددا على ضرورة التعامل الحازم مع أي تجاوزات مرورية من شأنها تهديد سلامة المواطنين.

محافظ دمياط يضبط سيارة تسير عكس الاتجاه ويؤكد: لا تهاون مع مخالفى قواعد المرور

رسالة واضحة من المحافظ

وأكد الشهابي أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات لقواعد المرور، مشيرا إلى أن تحقيق الانضباط في الشوارع هو أحد أهم أولويات العمل التنفيذي خلال الفترة الحالية، لضمان حركة مرورية آمنة ومنظمة داخل المدينة.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التي رافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، لتفقد عدد من المواقع والشوارع بمدينة دمياط، في إطار متابعة مستوى الخدمات العامة وجهود تحسين المظهر الحضاري.

