محافظ دمياط يتابع تجهيز مقر جديد للتأمين الصحي بكفر سعد البلد

للتخفيف عن معاناة المواطنين وتوسيع مظلة الرعاية الصحية

تابع الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، يرافقه المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، أعمال رفع كفاءة مبنى الوحدة المحلية السابق بقرية كفر سعد البلد، تمهيدا لتجهيزه وتحويله إلى مقر مستقل لهيئة التأمين الصحي، في إطار دعم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتخفيف عن كاهل أهالي القرية، وبمشاركة فعالة من المجتمع المدني.



حضور قيادات الصحة والتأمين

جاءت الجولة بحضور الدكتورة رشا مصلح مدير فرع هيئة التأمين الصحي بدمياط، والدكتور محمد عبد الخالق مدير مديرية الصحة، ووحيد عبد ربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للأعمال الجارية وخطة التشغيل عقب الانتهاء من التجهيزات.

محافظ دمياط يتابع مبني التامين الصحي بكفر سعد البلد



عيادات متكاملة وخدمات شاملة



وتفقد محافظ دمياط أقسام المبنى واطلع على خطة التجهيز التي تستهدف إنشاء عيادات خارجية لمختلف التخصصات الطبية، إلى جانب معمل تحاليل، وصيدليات، وعيادة أسنان، ومركز خدمة عملاء، ليكون أول مبنى مستقل مخصص لتقديم خدمات التأمين الصحي بالقرية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة الصحية وتقليل مشقة الانتقال على المواطنين.



إشادة بدور المجتمع المدني

وأشاد المحافظ بمعدلات التنفيذ وبالدور الإيجابي للمجتمع المدني في دعم المشروع، مؤكدا أن محافظة دمياط تضع تطوير المنظومة الصحية على رأس أولوياتها، وتتابع عن كثب جميع الجهود المبذولة للارتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق، بما يحقق حياة كريمة ورعاية صحية لائقة لأبناء المحافظة.

