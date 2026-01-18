اليوم، بدء اختبارات التوظيف بمشروع الضبعة برواتب تصل إلى 35 ألف جنيه

18 حجم الخط

تبدأ وزارة العمل بالتعاون مع إحدى الشركات العاملة في مشروع الضبعة النووية اليوم الأحد 18 يناير 2026، إجراء الاختبارات للمتقدمين لشغل فرص العمل جديدة بالمشروع، وذلك في مركز التدريب بمحافظة قنا، على أن تستمر الاختبارات حتى يوم 22 يناير 2026.



وأشارت وزارة العمل إلى أن فرص العمل مشروع الضبعة النووية برواتب تصل إلى 35 ألف جنيه، مؤكدة أن المهن المطلوبة هي:

- حداد مسلح.

- نجار مسلح.

- فورمجي.

- فني تركيبات هياكل معدنية.

- لحام أرجون.

- لحام كهرباء.



وأوضحت الوزارة أنه في إطار توجيهات الدولة بتوفير فرص عمل لائقة للشباب، ودعم المشروعات القومية الكبرى، وتنفيذ تكليفات وزير العمل محمد جبران أعلنت وزارة العمل عن توفير فرص عمل جديدة، وذلك بالتعاون مع شركة نيكيمت، إحدى الشركات العاملة بمشروع الضبعة النووية.



وأضافت أن فرص العمل المتاحة تشمل عددًا من المهن الفنية المطلوبة بالمشروع، من بينها “حداد مسلح، نجار مسلح، فورمجي، فني تركيبات هياكل معدنية، لحام أرجون، ولحام كهرباء”، برواتب مجزية تبدأ من 14250 جنيهًا، وتصل إلى 35000 جنيه وفقًا للمهنة والخبرة.



وأشارت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل إلى أن الاختبارات للمتقدمين ستُجرى اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 18 يناير 2026 حتى 22 يناير 2026، وذلك بمركز التدريب بمحافظة قنا بقفط...

وأكدت أن الوظائف المتاحة توفر العديد من المزايا، تشمل: ثلاث وجبات يوميًا، سكن ملائم، مياه، وسائل انتقال داخلية من وإلى مواقع العمل، إلى جانب نظام عمل منتظم يتضمن 24 يوم عمل و6 أيام راحة..

وشددت على أن هذه الفرص تأتي ضمن جهودها المستمرة لربط التدريب بالتشغيل، وتلبية احتياجات المشروعات القومية من العمالة الماهرة، مؤكدة أنه سيتم منح رواتب مميزة للمهارات المهنية ذات الكفاءة العالية..

ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الفرص إلى التوجه في المواعيد المحددة لمقر الاختبارات، مع الالتزام بكافة التعليمات المنظمة للعملية.

