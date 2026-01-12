محافظ دمياط يحسم ملف سوق السمك وعودة الانضباط للشارع

18 حجم الخط

شهدت محافظة دمياط خطوات حاسمة لتطوير سوق السمك، حيث عقدت الغرفة التجارية مؤتمرا موسعا بمقرها برعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط وبرئاسة محمد عبد اللطيف فايد رئيس الغرفة التجارية لبحث سبل تنسيق وتنظيم السوق وتحقيق الانضباط المروري وتحسين الخدمات للتجار والمواطنين بما يعكس المظهر الحضاري للمدينة ويعزز بيئة تجارة منظمة وآمنة.



تنسيق تنفيذي وأمني لوضع حلول عملية



شهد المؤتمر حضور الدكتور سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط والعميد محمد التل مدير الإدارة العامة لمرور دمياط والعقيد أحمد جمال مدير إدارة المرافق في إطار تنسيق مشترك بين الجهات التنفيذية والأمنية والغرفة التجارية بهدف الخروج بحلول عملية تضمن الانضباط المروري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للتجار والمواطنين.



مشاركة موسعة لمجلس ادارة الغرفة وتجار السوق



حضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية من بينهم سمير شطا نائب رئيس الغرفة ووسام عبد القادر أمين الصندوق المساعد ومحمد موسى ومسعد الرداد وتامر أباظة والسيد الخضري والدكتور ياسر عسل إلى جانب أحمد أمين أمين عام الغرفة ووليد الشناوي مدير الشؤون الاقتصادية فضلا عن ممثلي تجار سوق السمك بدمياط.

اجتماع مجلس إدارة الغرفة مع تجار الأسماك بدمياط



مطالب التجار وتجميل السوق أولوية

استمع الحضور إلى مطالب ومقترحات تجار الأسماك وجرى التأكيد على دراستها بالتنسيق مع الجهات المعنية تنفيذا لتوجيهات محافظ دمياط بشأن تنسيق وتجميل سوق السمك باعتباره واجهة حضارية ومدخل رئيسي للمدينة.

رئيس الغرفة يؤكد: سوق السمك الجديد قادم لا محالة



أكد محمد عبد اللطيف فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط خلال المؤتمر أن إقامة سوق السمك الجديد أمر حتمي في جميع الأحوال مشددًا على أن المشروع يمثل خطوة اساسية لتنظيم حركة التجارة داخل المدينة وتوفير بيئة حضارية تليق بتجار سوق السمك والمواطنين.



وأوضح أن السوق الجديد سيتم طرحه قريبا مع الالتزام بكافة الاشتراطات التنظيمية والفنية وبالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بما يضمن نجاح المشروع وتحقيق أهدافه على أرض الواقع.



تندة موحدة وترقيم للباعة لتحقيق الانضباط



أكد الدكتور سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط أهمية توحيد شكل التندات داخل سوق السمك من خلال تنفيذ تندة موحدة بمقاسات محددة تراعي اتساع الشارع الرئيسي والشوارع الفرعية بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

وأشار إلى أنه سيتم ترقيم التندات بأرقام تسلسلية لتنظيم أماكن الباعة وتسهيل أعمال المتابعة والتنظيم ضمن خطة شاملة لتطوير السوق.



حلول للبنية التحتية وسلامة المواطنين



أعلن رئيس المدينة عن تنفيذ مجاري لتصريف مياه الأمطار والمخلفات بالشوارع إلى جانب دراسة نقل صناديق القمامة التي تسببت في وقوع بعض الحوادث المرورية بالتنسيق مع الجهات المختصة حفاظًا على سلامة المواطنين والتجار وتحقيق بيئة امنة ومنظمة داخل السوق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.