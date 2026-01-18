الأحد 18 يناير 2026
هيمسورث: كنت أتحكم في مايلي سايرس وأمنعها من جارتها والذهاب إلى الاستوديو مع الرجال

تحدث الممثل الشاب ليام هيمسورث، عن زوجته السابقة المغنية مايلي سايرس.

وكشف مايلي، خلال استضافته في برنامج بودكاست أسترالي، أنه كان يتحكم نوعا ما في مايلي وتصرفتها، قائلا: "عندما كنت معها، لم أكن أسمح لها بالذهاب مع جارتها أريانا، ولم أكن أرغب في ذهابها إلى الاستوديو مع أي فنان ذكر، لذا كانت عودتها الفنية قوية بعد طلاقنا".

مايلي سايرس: جدول أعمالي ممتلئ لـ 4 سنوات قادمة

في سياق متصل، كشفت النجمة مايلي سايرس، أن جدول أعمالها ممتلئ لـ٤ سنوات قادمة، وتحديدا حتى عام ٢٠٢٩.

وذكرت مايلي، في لقاء مصور، أنها كانت ترغب في أخذ استراحة لفترة من الزمن، وعند مراجعة جدول أعمالها اكتشفت أن لديها التزامات حتى عام ٢٠٢٩.

مايلي سايرس تروج لأغنية Secrets بالزهور

في سياق متصل، أرسلت مايلي سايرس الزهور، وملاحظة مكتوبة بخط اليد إلى معجبيها أثناء إعلانها عن أغنيتها الجديدة "Secrets".

وأطلقت النجمة الأمريكية مايلي سايرس، إعلانا تشويقًا لأغنيتها الجديدة "Secrets"، والتي روجت لها بطريقة مبتكرة، حيث أرسلت زهورًا، ورسائل مكتوبة بخط اليد إلى معجبيها.

وأهدت مايلي أغنية Secrets، إلى والدها، الموسيقي الشهير بيلي راي سايرس، بعد مصالحتهما، بمناسبة عيد ميلاده الرابع والستين.

مايلي سايرس أول فنانة من مواليد التسعينيات تحصل على نجمة في ممشى المشاهير

أصبحت المغنية الأمريكية مايلي سايرس، أول نجمة من مواليد التسعينيات تحصل على نجمة في ممشى المشاهير في هوليوود.

وحصلت مايلي سايرس رسميا على نجمة في ممر المشاهير، وهو ما يعد تكريما لها على مسيرتها الفنية المتميزة.

