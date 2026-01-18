ياسر ريان: استمرار حسام حسن مع منتخب مصر قبل المونديال قرار موفق

الأحد 18 يناير 2026
أكد ياسر ريان، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن استمرار حسام حسن في تدريب المنتخب الوطني خلال بطولة كأس العالم يُعد قرارًا منطقيًا وطبيعيًا في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن الاستقرار الفني عنصر أساسي لنجاح أي منتخب يسعى للظهور بشكل قوي في المحافل الكبرى.

استمرار حسام حسن مع منتخب مصر قبل المونديال قرار موفق

وأوضح ريان في تصريحاته عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور، أن المنتخب المصري قادر على التطور بشكل ملحوظ تحت قيادة العميد قبل موعد المونديال.

وشدد ريان على أن الحفاظ على الاستقرار الفني لا يعني الاكتفاء بما هو قائم، بل يجب أن يتزامن مع خطة واضحة لتطوير الكرة المصرية، وعلى رأسها زيادة عدد اللاعبين المحترفين في أوروبا، لما لذلك من تأثير مباشر على رفع مستوى المنتخب واكتساب اللاعبين لخبرات قوية.

واختتم ياسر ريان تصريحاته بالتأكيد على ضرورة منح الفرصة للاعبين الشباب للاحتراف الخارجي في سن مبكرة، معتبرًا أن الاستثمار في المواهب الشابة والتخطيط بعيد المدى هو الطريق الحقيقي لبناء منتخب قادر على المنافسة بقوة في كأس العالم وتحقيق طموحات الجماهير المصرية.

الجريدة الرسمية