مصرع ربة منزل وإصابة زوجها وابنتها إثر حريق بوتاجاز بالبحيرة

​شهدت عزبة "الصهريج" التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، حادثًا مأساويًا إثر نشوب حريق مفاجئ ببوتاجاز أحد المنازل، مما أسفر عن مصرع ربة منزل وإصابة زوجها وابنتها بحالات اختناق وإغماء شديدة نتيجة استنشاق الأدخنة الكثيفة.

تفاصيل الضحايا والمصابين

​تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغًا من مستشفى بدر المركزي يفيد باستقبال أفراد أسرة واحدة في حالة إعياء شديد، وهم:

​المتوفاة: ياسمين السيد مصطفى (27 عامًا)، وصلت جثة هامدة إثر توقف مفاجئ في عضلة القلب نتيجة الحادث. ​المصابون: أمين محمد أمين (30 عامًا - الزوج)، هبة الله أمين محمد (14 عامًا - الابنة) وكلاهما يعاني من حالة إغماء وضيق تنفس حاد (اختناق)، ويخضعان حاليًا للرعاية الطبية العاجلة. ​

ملابسات الحادث

​ كشفت التحريات الأولية والمعاينة الميدانية أن الحريق اندلع في "بوتاجاز" المنزل، مما أدى إلى انتشار سريع للأدخنة السامة في أرجاء المكان، وهو ما تسبب في محاصرة أفراد الأسرة ووقوع الوفاة والإصابات قبل تمكنهم من النجاة.

​ الإجراءات القانونية

​تم التحفظ على جثمان الزوجة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على الأسباب الدقيقة لنشوب الحريق والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتواصل الفرق الطبية جهودها لاستكمال علاج الأب وابنته حتى استقرار حالتهما الصحية.

