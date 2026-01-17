18 حجم الخط

أكدت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، على أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية المشددة فيما يخص المزلقان، وذلك للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، مع بدء أعمال تطوير مزلقان السكة الحديد أسفل الكوبري العلوي بدمنهور.

تنفيذ الصيانة اللازمة وإعادة ترميم السور المجاور للمزلقان

حيث بدأت اليوم الأعمال التي تتم تحت اشراف مديرية الإسكان وادارة البيئة بالمحافظة، وتشمل تنفيذ الصيانة اللازمة وإعادة ترميم السور المجاور للمزلقان بشكل حضاري وجمالي، مع رفع كفاءته وزيادة ارتفاعه ليصل إلى 3 أمتار، بما يسهم في منع العبور غير الآمن، وكذلك غلق كافة الفتحات المتواجدة أسفل الكوبري العلوي وبين الأعمدة، وأي مسافات بينية عشوائية، وذلك لمنع المرور العشوائي للمواطنين، مع تنظيم حركة المشاة، على أن يقتصر العبور على الأماكن المخصصة لذلك وفي الأوقات المسموح بها.

عقد عدد من الاجتماعات التنسيقية بين المحافظة، وهيئة السكة الحديد

بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة داخل وخارج المناطق المحيطة بالمزلقان بمدينة دمنهور، ووضع علامات إرشادية واضحة توضح أماكن ومسارات المرور الآمن، بما يعزز إجراءات الأمان ويقضي على أي محاولات للعبور المخالف، حيث سبق الأعمال الجارية عقد عدد من الاجتماعات التنسيقية بين المحافظة، وهيئة السكة الحديد، لبحث سبل رفع مستوى الأمان بالمزلقان ومنع أي ممارسات عشوائية قد تعرض المواطنين للخطر والموت.

الالتزام الكامل بمعايير السلامة

وشددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة على سرعة نهو كافة الأعمال، مع المتابعة المستمرة لضمان الالتزام الكامل بمعايير السلامة، حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين وتحقيق أعلى معدلات الأمان.

