تأجيل محاكمة قاتلة ابنتها الرضيعة بالبحيرة إلي جلسة 15 فبراير

قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 13، تأجيل محاكمة مي.إ.م.ح، 23 عاما، ربة منزل، المتهمة بقتل ابنتها الرضيعة "كيان" 6 أشهر، بوضع الملابس عليها في دولاب المنزل، لاتهام خطيبها السابق بقتلها لوجود خلافات بينهما، لجلسة 15 فبراير المقبل لمرافعة النيابة العامة.

كانت قد ​شهدت محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، أولى جلسات المحاكمة الجنائية للمتهمة "مي إ. م" (23 عامًا)، المتهمة بإنهاء حياة رضيعتها "كيان" البالغة من العمر 6 أشهر، في واقعة هزت الرأي العام عُرفت إعلاميًا بـ "جريمة الدولاب".

​ طلبات الدفاع وقرار المحكمة

​خلال الجلسة التي عُقدت برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، وعضوية المستشارين هشام البسيوني، تامر عشرة، ومصطفى سليمان، تقدم محامي المتهمة بعدة طلبات جوهرية للوصول إلى حقيقة الموقف القانوني والصحي لموكلته حيث طالب الدفاع ببيان الحالة العقلية والنفسية للمتهمة وقت ارتكاب الجريمة، لتحديد مدى مسؤوليتها عن أفعالها، كما طالبت المحكمة بضم تقرير البصمة الوراثية للتحقق من صلة النسب وتحديد والد الطفلة رسميًا، واستدعاء والد الطفلة وشهود العيان لسماع أقوالهم حول ملابسات الواقعة.

​وقررت محكمة جنايات دمنهور في نهاية الجلسة حجز الطلبات للمداولة واستكمال التقارير الفنية المطلوبة، مع تأجيل نظر القضية لموعد لاحق.

وقائع موت الرضيعة

​تعود وقائع القضية الأليمة إلى 30 سبتمبر 2025 بقرية "درشابة" بمركز الرحمانية، عندما اختمرت في ذهن المتهمة (وهي أم مطلقة ومخطوبة لآخر) فكرة شيطانية للانتقام من خطيبها السابق إثر خلافات بينهما، حيث ​قامت الأم بإخفاء ابنتها الرضيعة داخل "دولاب" ملابسها ووضعت فوقها أكوامًا من الثياب، ​توجهت للمركز للإبلاغ كذبًا عن "اختطاف" ابنتها، موجهة أصابع الاتهام لخطيبها السابق بهدف التنكيل به، ​عند عودة الأجهزة الأمنية والمعاينة، تم اكتشاف الطفلة جثة هامدة داخل الدولاب نتيجة الاختناق.

​اعترافات صادمة

​بمواجهة الأم، اعترفت بأنها لم تقصد قتل ابنتها، بل كانت تهدف فقط إلى تلفيق تهمة "الخطف والقتل" لخطيبها السابق، إلا أنها فوجئت بوفاة الطفلة فعليًا جراء نقص الأكسجين تحت الملابس، لتتحول خطة "كيد النساء" إلى جريمة قتل بشعة تحاسب عليها أمام القضاء.

