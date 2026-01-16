إزالة 179 إشغالا وغلق كافيه مخالف في حملة بدمنهور

18 حجم الخط

كلف محمد مسعود بهنسى – رئيس مركز ومدينة دمنهور، بتنفيذ حملة إشغالات بنطاق المدينة، تحت إشراف أشرف خليل – نائب رئيس المدينة، وبمشاركة أحمد بشير – رئيس قسم الإشغالات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، وفي إطار جهود ضبط الشارع العام والتصدي لكافة صور الإشغال والتعدي على حرم الطريق.

إزالة 179 حالة إشغال متنوع

وأسفرت أعمال الحملة عن إزالة 179 حالة إشغال متنوع، إلى جانب غلق كافيه مخالف بميدان جلال قريطم، وذلك بمناطق:جلال قريطم، الجيش، الساعة، عبد السلام الشاذلي، النادي، أرض آدمون، عرابي، المعهد الديني، شجرة الدر.

الحفاظ على الانضباط والسيولة المرورية

ويؤكد رئيس مركز ومدينة دمنهور استمرار حملات الإشغالات اليومية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، للحفاظ على الانضباط والسيولة المرورية والمظهر الحضاري لشوارع المدينة

تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة چاكلين عازر - محافظ البحيرة، بمتابعة القطاعات المختلفة وتكثيف أعمال رفع القمامة والمخلفات،تابع محمد مسعود بهنسى - رئيس مركز ومدينة دمنهور، أعمال رفع تجمعات القمامة والمخلفات، مؤكدًا على ضرورة تكثيف جهود النظافة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنة، وشهدت أحياء مدينة دمنهور على مدار اليوم حملات نظافة مكثفة،عبير عبد القادر - مديرة الرقابة والمتابعة والمشرف على منظومة النظافة، وشملت الحملات رفع المخلفات وتراكمات القمامة والأتربة من الشوارع والميادين في دمنهور، تأتي هذه الجهود في إطار خطة محافظة البحيرة لتحسين البيئة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصةً فيما يتعلق بالنظافة وتجميل الشوارع والميادين بـ دمنهور، بهدف خلق بيئة صحية وآمنة خالية من الأمراض، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

