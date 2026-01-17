محافظ البحيرة توجه بتكثيف أعمال النظافة بكفر الدوار

18 حجم الخط

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، عددا من الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة كفر الدوار، للوقوف على مستوى النظافة العامة وحالة الانضباط بالشارع، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة وحرص محافظة البحيرة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تحسين المظهر الحضاري للمدينة

وجّهت محافظ البحيرة بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات أولًا بأول، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للمدينة وتوفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين، مشددة على الالتزام الكامل بتأمين جميع مواقع الأعمال الجارية بالطرق والشوارع، سواء كانت أعمال صرف صحي أو مرافق أو أي أعمال حفر، مع إقامة كردونات واضحة، منعًا لوقوع أي حوادث وحفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين والمارة.

جولة ميدانية لتفقد عدد من لجان الامتحانات

وبدأت زيارة الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، صباح اليوم، بمركز كفر الدوار بجولة ميدانية لتفقد عدد من لجان الامتحانات، شملت مدرستي طلعت حرب الإعدادية بنات وصلاح سالم الإعدادية، وذلك للاطمئنان على جاهزية اللجان وسير الامتحانات في أجواء هادئة ومنضبطة، وخلال جولتها، تابعت محافظ البحيرة انتظام العمل داخل اللجان، وتوافر الهدوء والانضباط، والتزام القائمين على الامتحانات بكافة التعليمات والضوابط المنظمة، مؤكدة أن راحة الطالب النفسية وتوفير بيئة آمنة ومناسبة لأداء الامتحانات تأتي على رأس الأولويات، مع التشديد على عدم التهاون في مواجهة أي محاولات غش أو إخلال بسير العملية الامتحانية.

وجوه الطلاب تعكس الأمل والتفاؤل

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن تواجدها بين أبنائها الطلاب في أول أيام الامتحانات يحمل رسالة طمأنينة للطلاب وأولياء الأمور، مشيرة إلى أن الأجواء داخل اللجان تسودها حالة من الهدوء والتنظيم، وأن وجوه الطلاب تعكس الأمل والتفاؤل ببداية امتحانات تسير بصورة إيجابية.

ويؤدي امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية هذا العام 134 ألفًا و573 طالبًا وطالبة بالاعدادية العامة والمهنية والتربية الخاصة داخل 618 لجنة موزعة على 18 إدارة تعليمية بنطاق محافظة البحيرة.

