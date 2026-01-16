الجمعة 16 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

لجنة وزارة الرياضة تتابع تنفيذ المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالبحيرة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
18 حجم الخط

أجرت لجنة من وزارة الشباب والرياضة زيارة ميدانية لمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، وذلك للوقوف على سير العمل والتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة بالمشروع في إطار حرص الوزارة على المتابعة الدورية للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بمراحله المختلفة وبرنامج الموهبة الحركية.

الوقوف على آخر ما تم إنجازه على أرض الواقع

تابعت اللجنة عن كثب فعاليات البرنامج والمواهب المشاركة، بالإضافة إلى الوقوف على آخر ما تم إنجازه على أرض الواقع، وتأتي هذه الزيارة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وبتوجيهات ومتابعة الدكتور علاء الجزار مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، وكابتن محمد شهاب مدير المشروع بالمحافظة.

شهدت الزيارة تفاعلًا كبيرًا من المشاركين

وتهدف الزيارة إلى ضمان تنفيذ المشروع وفقًا للمعايير المعتمدة لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية في مختلف الألعاب، وتأهيلهم للوصول إلى منصات التتويج المحلية والدولية مستقبلًا. وشهدت الزيارة تفاعلًا كبيرًا من المشاركين، وتقديرًا من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على دعم الوزارة المستمر للموهوبين وأبطال الغد، 

اكتشاف أجيال جديدة قادرة على تمثيل مصر بكفاءة واحترافية

وتؤكد وزارة الشباب والرياضة استمرارها في تقديم كافة سبل الدعم للنهوض بالرياضة المصرية واكتشاف أجيال جديدة قادرة على تمثيل مصر بكفاءة واحترافية على المستويين الإقليمي والدولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الشباب و الرياضة محافظ البحيرة الدكتور اشرف صبحي تمثيل مصر
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026

بالأسماء، إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

بث مباشر، 3 قرّاء يتنافسون في الجولة الـ 5 من تصفيات برنامج «دولة التلاوة»

مستشفى مصر للطيران 2025، افتتاح وحدة زراعة النخاع لتقليل قوائم انتظار المرضى

مستشفيات جامعة بنها تنعى أبناء الدكتورة ابتسام نصر أستاذ الجراحة العامة ضحايا حادث تسرب الغاز

لأجل غير محدد، سر رفع جلسة النواب دون تحديد تاريخ لعودة الانعقاد

بعد إعلان زواجه، ويجز ينشر أول صورة لـ نور العراقية حب حياته

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة

تعرف على قائمة مصاريف التحويل في بنك القاهرة

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على مزايا الحساب الجاري في بنك مصر

المزيد

انفوجراف

أبرز مميزات محطة حاويات البحر الأحمر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى «مالا لبدا»، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 6 بسورة البلد

إتقان كامل للأحكام، عطية الله رمضان يبهر لجنة«دولة التلاوة»

أحمد علي يُبهِر لجنة تحكيم "دولة التلاوة" بأداء متفرّد

المزيد
الجريدة الرسمية