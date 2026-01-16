لجنة وزارة الرياضة تتابع تنفيذ المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالبحيرة

18 حجم الخط

أجرت لجنة من وزارة الشباب والرياضة زيارة ميدانية لمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، وذلك للوقوف على سير العمل والتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة بالمشروع في إطار حرص الوزارة على المتابعة الدورية للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بمراحله المختلفة وبرنامج الموهبة الحركية.

الوقوف على آخر ما تم إنجازه على أرض الواقع

تابعت اللجنة عن كثب فعاليات البرنامج والمواهب المشاركة، بالإضافة إلى الوقوف على آخر ما تم إنجازه على أرض الواقع، وتأتي هذه الزيارة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وبتوجيهات ومتابعة الدكتور علاء الجزار مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، وكابتن محمد شهاب مدير المشروع بالمحافظة.

شهدت الزيارة تفاعلًا كبيرًا من المشاركين

وتهدف الزيارة إلى ضمان تنفيذ المشروع وفقًا للمعايير المعتمدة لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية في مختلف الألعاب، وتأهيلهم للوصول إلى منصات التتويج المحلية والدولية مستقبلًا. وشهدت الزيارة تفاعلًا كبيرًا من المشاركين، وتقديرًا من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على دعم الوزارة المستمر للموهوبين وأبطال الغد،

اكتشاف أجيال جديدة قادرة على تمثيل مصر بكفاءة واحترافية

وتؤكد وزارة الشباب والرياضة استمرارها في تقديم كافة سبل الدعم للنهوض بالرياضة المصرية واكتشاف أجيال جديدة قادرة على تمثيل مصر بكفاءة واحترافية على المستويين الإقليمي والدولي.

