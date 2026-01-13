تأخير مواعيد امتحانات جميع المراحل الدراسية في البحيرة اليوم بسبب حالة الطقس

18 حجم الخط

قررت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة تأجيل الامتحانات المقررة اليوم الثلاثاء 13 يناير، لمدة ساعة واحدة، لسوء حالة الأحوال الجوية وتيسيرًا على أبنائنا الطلاب، ويشمل القرار جميع المراحل الدراسية والفترتين الصباحية والمسائية، على أن تستأنف الامتحانات في اليوم التالي في المواعيد المقررة سلفًا.

منخفض جوي بهبوب الرياح الباردة

شهدت محافظة البحيرة هطول أمطار مع تعرض المحافظة منخفض جوي بهبوب الرياح الباردة التي ضربت مراكز رشيد وادكو وكفر الدوار وأبو حمص ودمنهور، ما يؤدي لتوقف توقف حركة الصيد وخلو الشوارع من المارة، وكثفت إدارة المرور من حملاتها المرورية لتأمين حركة السيارات، والتحذير من السرعة الزائدة خاصة على الطرق الدولى الساحلي والزراعي والصحراوي.

رفع درجة الاستعداد وانعقاد غرفة العمليات

من جانبها رفعت محافظة البحيرة درجة الاستعدادات لمواجهة سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة، برفع درجة الاستعداد وانعقاد غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بديوان عام المحافظة والغرف الفرعية بالمراكز والمديريات لمتابعة حالة الطقس وعدم استقرار الأحوال الجوية المتوقعة، وذلك وفقًا لتقرير وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

مع استمرار الجاهزية التامة والاستنفار التام والتواجد المستمر لجميع الأجهزة التنفيذية وسرعة الاستجابة الفورية لأي مطالب للمواطنين وخاصةً فيما يتعلق بسوء حالة الجو والأمطار، كذلك المراجعة الدورية والمستمرة لصفايات وبلاعات المطر والتأكد من عملها بكفاءة عالية لمنع وجود تجمعات للمياه بنطاق الشوارع.

التأكد من استعداد محطات الصرف الزراعي، ومراجعة كفاءة جميع وحداتها والمرور على كافة الأعمدة الكهربائية والأسلاك المكشوفة وتغطيتها، وكذلك مراجعة أي بانرات أو يافطات إعلانية والتأكد من ثباتها مع مراقبة جميع التحركات على الطرق والشوارع نظرًا للرياح الشديدة واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وأهابت محافظة البحيرة بمواطنيها بالبقاء بالمنازل وعدم الخروج أثناء الأمطار إلا للضرورة القصوى، وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية فى حالة البرق تجنبًا لخطر الصعق، وعدم الوقوف اسفل البلكونات القديمة والمتهالكة وعدم ركن السيارات تحت أو فى أماكن احتمال سقوط الأشجار أو على فتحات تصريف الأمطار.

كما أهابت بتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم والحفاظ على مسافة أمان أكثر من المعتاد، وعدم الاقتراب أو لمس أعمدة أو أكشاك الكهرباء نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

