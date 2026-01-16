غدا، محافظ البحيرة تتفقد مدارس كفر الدوار لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية

18 حجم الخط

أعلن المركز الإعلامي بديوان عام محافظة البحيرة، قيام الدكتورة جاكلين عازر محافظ الإقليم بزيارة مركز كفر الدوار صباح غد السبت، لتفقد عدة مدارس تعليمية، وذلك لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الأول، والمقرر انطلاقها بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

تجهيز ٥٩٢ لجنة لاستقبال ١٢٨٧١٠ طلاب

انتهت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، من تجهيز لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول لـ الشهادة الإعدادية والتى تنطلق غدًا السبت الموافق ١٧ يناير ٢٠٢٦م.

وصرح يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أنه تم تجهيز ٥٩٢ لجنة لاستقبال ١٢٨٧١٠ طلاب وطالبات بالإعدادية العامة و٢٣ لجنة لاستقبال ٥٨٢٨ طالب وطالبة بالإعدادية المهنية بالإضافة إلى ثلاث لجان تستقبل ٣٥ طالبا وطالبة بالتربية الخاصة، وتم تجهيز لجان الإمتحانات على مستوى المحافظة، وتوزيع الطلاب على كشوف المناداة لتحقيق التباعد بينهم للتصدى للغش، ووضع أسئلة الامتحان وفق المواصفات الفنية المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم وتوفير الإجراءات اللازمة لضمان سير العملية الامتحانية بسهولة ويسر وأجواء منظمة ومريحة للطلاب.

عدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان

كما تم التشديد على الالتزام بتعليمات وضوابط أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٦ وعدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، سواء الطلاب أو المعلمين، والالتزام بإتباع التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، والتأكد من إجابة جميع الأسئلة والمراجعة قبل تسليم الورقة للملاحظين، والتأكيد من توقيع الملاحظين على ورقة إجابة الطالب قبل الخروج من اللجنة، وعدم دخول أولياء الأمور إلى المدرسة أثناء سير لجان الامتحانات لأى سبب من الأسباب، والالتزام بتوجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة فى هذا الشأن.

وأشار إلى أن الامتحانات سبقها إعداد متميز وتم عقد اجتماعات مكثفة مع مديري الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان، والمراقبين الأوائل ومسئولى مركز توزيع الأسئلة وفريق العمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية ومديري المدارس التى سيتم فيها لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات.

وشدد على انضباط اللجان الامتحانية وإتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، كما تم التنسيق الكامل مع كافة الجهات الأمنية، لتأمين مقار اللجان والمدارس والكنترولات على مستوى المحافظة، والتنسيق مع مديرية الصحة بالبحيرة، من أجل توفير الإسعافات الأولية بحجرة الزائرة الصحية بكل لجنة، وكذلك توفير طبيب أو زائرة صحية باللجان الإمتحانية، وذلك من أجل الخروج بصورة مشرفة تليق بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة.

كما تم خلال الفترة الماضية التأكيد على الالتزام بضوابط سير الامتحانات وتحقيق كافة وسائل الانتظام والهدوء لأداء لأبنائنا الطلاب لامتحاناتهم بسهولة ويسر، ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية والالتزام التام بكافة القوانين والقواعد واللوائح المنظمة للامتحانات والتنسيق مع الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير الامتحانات بالمحافظة وتكثيف أعمال النظافة العامة داخل اللجان الامتحانية ودورات المياه.

تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية

كما أكد يوسف الديب وكيل الوزارة على أنه تم التنسيق بين الإدارات التعليمية ورؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية لتكثيف أعمال النظافة خارج اللجان، وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية، بالإضافة إلى غرف عمليات فرعية في كل إدارة تعليمية، لضمان سير الإمتحانات بسلاسة والتعامل الفوري مع أي مشكلات قد تحدث، وتم التشديد بتوجيهات حازمة للجنة المتابعة الشاملة بالمديرية لتشديد الرقابة على سير إمتحانات الشهادة الإعدادية في المحافظة، وذلك بهدف ضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، بالإضافة إلى تكثيف الجولات الميدانية، من خلال تواجد أعضاء لجنة المتابعة في لجان إمتحانات الشهادة الإعدادية قبل بدء اللجان بوقت كافٍ، والتأكد من انتظام العمل وتذليل أي عقبات قد تواجه رؤساء اللجان أو الطلاب،

رصد المخالفات فورًا ورفع تقارير دورية

كما شدد وكيل الوزارة على لجنة المتابعة الشاملة بضرورة الانضباط والشفافية ومنع أي محاولات للغش بكل حزم، وتطبيق القواعد القانونية المنظمة للامتحانات، مع التأكيد على، توفير الهدوء التام والمناخ المناسب امام الطلاب، ورصد المخالفات فورًا ورفع تقارير دورية ولحظية عن أي تجاوزات أو مشكلات تقنية أو إدارية، لسرعة التدخل واتخاذ القرار المناسب لضمان بيئة امتحانية منضبطة، وتضافر كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد والالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتعاون لتحقيق منظومة امتحانية متكاملة .

