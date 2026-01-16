الجمعة 16 يناير 2026
الصحة: فحص 9 ملايين طالب ضمن الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم

وزارة الصحة
وزارة الصحة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إتمام فحص 9 ملايين و24 ألفًا و940 طالبًا في مدارس الجمهورية، منذ انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ بداية العام الدراسي في 5 أكتوبر 2025 وحتى الآن.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة تستهدف جميع طلاب المرحلة الابتدائية – مصريين وغير مصريين مقيمين في مصر – عبر أكثر من 29 ألف مدرسة حكومية وخاصة في جميع المحافظات، وتستمر طوال العام الدراسي.

تشمل خدمات المبادرة إجراء مسح طبي شامل يتضمن:
• قياس الوزن والطول
• قياس نسبة الهيموجلوبين في الدم
• الكشف المبكر عن حالات سوء التغذية
في حال اكتشاف أي إصابة، يتم تحويل الطالب فورًا إلى عيادات التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات وصرف العلاج مجانًا، مع تسليمه كارت متابعة يحتوي على بياناته الشخصية لضمان المتابعة الدورية المستمرة.

تدريب على بروتوكولات الفحص والتشخيص ومعايير مكافحة العدوى

وأوضح الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن الفرق الطبية المشاركة تضم 2000 فريق طبي مدرب تدريبًا عاليًا على بروتوكولات الفحص والتشخيص ومعايير مكافحة العدوى، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوزيع الفحوصات على مدار العام لتجنب التكدس.

الصحة تعلن رسميا تشغيل مركز فاكسيرا للأبحاث الإكلينيكية

من جانبه، أشار الدكتور تامر سمير، منسق المبادرة الرئاسية، إلى أن فرق التثقيف الصحي تقوم بتوعية الطلاب بالعادات الصحية السليمة والإجراءات الوقائية، فيما يمكن للمواطنين الاستفسار عن أي تفاصيل عبر الخطين الساخنين 106 و105.

تأتي هذه المبادرة في إطار حرص الدولة على صحة أبنائها الطلاب، وتعزيز الوقاية من أمراض سوء التغذية في مرحلة مبكرة، لضمان جيل صحي وسليم يساهم في بناء مستقبل مصر.

