أخبار مصر اليوم: ويل سميث يزور الأهرامات.. شبورة مائية كثيفة على عدة مناطق.. وزير التموين يصدر قرارًا جديدًا بشأن الشاي.. تحذير عاجل من تعليم الجيزة لطلاب الشهادة الإعدادية

اختتم طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بمحافظة الجيزة اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، وسط أجواء هادئة وانتظام ملحوظ داخل اللجان الامتحانية بمختلف المدارس.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي امتحاني مادة التاريخ واللغة الأجنبية الثانية، حيث جاءت الأسئلة – بحسب آراء عدد من الطلاب – في مستوى الطالب المتوسط، وشملت أجزاء المنهج المقرر دون تعقيد، مع وجود بعض النقاط التي احتاجت إلى تركيز وفهم جيد.

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 11 تابع (د)، الصادر في 14 يناير 2026، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 217 لسنة 2025، بشأن الشاي الخام ومصانع تعبئة الشاي، والشركات والمنشآت المتعاملة مع الشاي الخام.

وتمنح الشركات والمنشآت المتعاملة فى استيراد الشاى الخام ومصانع تعبئة الشاى مهلة حتى 1/4/2026 لتصريف العبوات التى تم تعبئتها طبقا لأحكام القرار رقم 283 لسنة 1998 وتعديلاته.

زار الممثل العالمي ويل سميث اليوم منطقة أهرامات الجيزة لاستكشاف واحدة من أعظم معالم الحضارة الإنسانية.

وكان في استقباله الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام ل المجلس الأعلى للآثار، الذي رحّب به وأطلعَه على أهم ما تحتويه هذه البقعة التاريخية من أسرار وآثار تعكس عراقة الحضارة المصرية القديمة بالإضافة إلى أهم الاكتشافات الأثرية على مستوى الجمهورية.

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 11 تابع (هـ)، الصادر في 14 يناير 2026، قرار وزارة النقل رقم 859 لسنة 2025، بشأن نزع ملكية الأراضي والعقارات لمشروع إنشاء ورشة العمرة الجسيمة للخـط الـسادس لمترو الأنفاق بمسطح (۸۳) فدانًا على طريق زهـراء المعـادي/ القـاهرة الجديـدة.

ونصت المادة الأولى لـ قرار وزارة النقل على “نزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بكشف هذا القرار، الوارد من مديرية المساحة بالقاهرة الصادر بشأنها قـرار رئـيس مجلـس الـوزراء رقم ٩٤٩ لسنة ۲۰۲۳ باعتبار مشروع إنشاء ورشة العمرة الجسيمة للخـط الـسادس لمترو الأنفاق بمسطح (۸۳) فدانًا على طريق زهـراء المعـادي/ القـاهرة الجديـدة بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة”

حذر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، من تعرض عدد من مناطق الجمهورية لتشكل شبورة مائية كثيفة جدًا قد تصل إلى حد الضباب الكامل، اعتبارًا من فجر الجمعة 16 يناير ولمدة عدة أيام.

وأوضح فهيم أن الشبورة تبدأ قبل الفجر مباشرة وتستمر خلال أيام الجمعة والسبت والأحد، مع تفاوت أماكن تشكلها من يوم لآخر، لافتًا إلى أنها ستؤثر على مناطق متفرقة من شمال الجمهورية والوجه البحري وشمال سيناء، إضافة إلى الطرق السريعة.

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

وقال الرئيس السيسي: أصدق التهاني للشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ليلة الإسراء والمعراج المباركة، داعيا المولى عز وجل أن يمن علينا بالخير والأمن والاستقرار، وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه.

شهد الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، احتفال وزارة الأوقاف، بذكرى الإسراء والمعراج، الذي أُقيم اليوم، بمسجد العزيز الحكيم بالمقطم تمهيدا لافتتاحه رسميًا، وذلك في أجواء إيمانية وروحانية عكست عظمة هذه المناسبة المباركة وما تحمله من دلالات إيمانية وتربوية راسخة في وجدان الأمة الإسلامية.

وقدّم الاحتفال الدكتور أسامة رسلان - المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، وبدأت فعالياته بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم تلاها القارئ الشيخ أشرف سيف - أحد نجوم دولة التلاوة.

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة تحذيرًا هامًا لطلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور، بشأن منع استخدام الهواتف المحمولة أو أي وسائل إلكترونية داخل لجان الامتحانات، وذلك في إطار الحرص على مصلحة الطلاب وحماية مستقبلهم الدراسي

وأكدت المديرية، في بيان رسمي، خطورة تصوير أو نشر أو تسريب أوراق الامتحانات بأي وسيلة كانت، مشددة على أن هذه الأفعال تُعد مخالفات جسيمة يُعاقب عليها القانون.

اصطحب محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ماتسوموتو يوهي، وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني، في زيارة إلى المتحف المصري الكبير، أحد أهم الصروح الثقافية والحضارية في العالم.

ورافق الوزيران خلال زيارة المتحف المصري الكبير، السفير إيواي فوميو سفير اليابان بالقاهرة، وممثلين عن السفارة اليابانية بالقاهرة وأعضاء هيئة الجايكا اليابانية

