محافظ الدقهلية يتفقد قرية دميرة بطلخا للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، قرية دميرة مركز طلخا، للوقوف على مستوى النظافة العامة والخدمات المقدمة للمواطنين، ومدى الاستجابة الفعالة لمطالب وشكاوى المواطنين.

محافظ الدقهلية يتفقد مستوى الخدمات بقرية دميرة مركز طلخا

كما التقى محافظ الدقهلية بأهالي قرية دميرة، قائلًا لهم: "جئت اليوم للتأكد من التزام الوحدة المحلية برفع كفاءة الخدمات ومستوى النظافة بقرية دميرة"، مؤكدًا توفير كل أوجه الدعم لمبادرة شباب وأهالي القرية بالتعاون مع الجهاز التنفيذي، لتنفيذ خطط النهوض بالقرية وخدماتها.

وأكد المحافظ لأبناء القرية أنهم شركاء للجهاز التنفيذي في النهوض بالخدمات والمصالح، قائلًا لهم: "معًا جميعًا سنضع قرية دميرة في مقدمة قرى الدقهلية، لتتنافس في مسابقة أفضل قرية، بجهودكم وبالمشاركة المجتمعية، وجهود المجتمع المدني والجمعيات الأهلية".

أوجه الدعم لمبادرة شباب قرية دميرة بالتعاون مع الجهاز التنفيذي

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة مساهمة أبناء القرية في الحفاظ على مستوى النظافة، من خلال التعاون والتنسيق، وتوعية الأهالي بالالتزام بمواعيد جمع القمامة وعدم إلقائها في الشوارع، مشيدًا بالوعي الذي لمسه في أبناء وشباب القرية، وحرصهم على النهوض بقريتهم وتحسين مستوى الخدمات فيها.

وأكد المحافظ أن رؤساء الوحدات المحلية مسؤولون بشكل مباشر أمام المواطنين وأمام الجهاز الإداري للمحافظة عن مستوى الخدمات في نطاق اختصاصهم، ولن يُسمح بأي تقصير في تحمل هذه المسؤولية، خاصة ما يتعلق بالخدمات الأساسية المباشرة لحياة المواطنين، مثل النظافة والمياه.

