لجنة موسعة للمرور على مستشفى دميرة للصحة النفسية بالدقهلية

كلّف الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، لجنة برئاسة الدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، بالمرور على مستشفى دميرة للصحة النفسية.

وضمّت اللجنة كلًا من: الدكتور شيرين يحيى مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة مى جانون مدير الإدارة العامة للصيادلة، والدكتورة سوزان مدير إدارة الإمداد الدوائي.



جاء ذلك بناءً على تعليمات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة.

حصر النواقص الدوائية وتحديد البدائل المتاحة

وجرى المرور بحضور لجنة الفحص الأسبوعية برئاسة الدكتور عبد الفتاح الصباغ،عضو إدارة المستشفيات، حيث تفقدت اللجنة جميع أقسام المستشفى، وتم حصر النواقص الدوائية وتحديد البدائل المتاحة، إضافة إلى متابعة جاهزية الأقسام المختلفة وأحوال المرضى.

الكشف على 25 حالة ومتابعتها من خلال أطباء الباطنة والجلدية والقلب

كما قامت اللجنة بالكشف على حوالى 25 حالة ومتابعتها من خلال أطباء الباطنة والجلدية والقلب، إلى جانب تفقد بعض الأقسام الجديدة التي جرى افتتاحها مؤخرًا.

واتفق الحضور على استمرار المرور الدوري الأسبوعي من قبل اللجنة لمتابعة توفير التخصصات الطبية، وتذليل أية معوقات خاصة بتوافر الأدوية، بما يضمن تقديم أفضل خدمة صحية للمرضى.

