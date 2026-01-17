محافظ الدقهلية يطمئن أولياء الأمور بمحيط لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في المنصورة (صور)

18 حجم الخط

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم السبت، لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، حيث يؤدي 130 ألف طالب وطالبة الامتحانات في 590 لجنة على مستوى المحافظة، وذلك للاطمئنان على حسن سيرها، والتأكد من توفير المناخ الملائم ومتطلبات الأداء الأمثل للطلاب داخل لجان الامتحانات، حرصا عليهم وتوفير سبل تحقيق النجاح والتوفيق لهم جميعا.

محافظ الدقهلية يلتقي بأولياء أمور الطلاب والطالبات خارج لجان الامتحانات

والتقى محافظ الدقهلية، بأولياء أمور الطلاب والطالبات خارج لجان الامتحانات، وطمأنهم على سير الامتحانات مؤكدا لهم، توفير كافة سبل الراحة والأجواء المناسبة لأداء أبنائهم وبناتهم الامتحانات وضمان نزاهة وشفافية أعمال اللجان.

محافظ الدقهلية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

وتفقد محافظ الدقهلية، يرافقه المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم، وعادل فؤاد مدير إدارة شرق التعليمية، بحضور الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة، عددا من لجان الامتحانات بمدينة المنصورة هي، لجنة مدرسة الأستاذ الدكتور أحمد زويل الإعدادية بنات وتضم 20 لجنة، وتؤدي فيها 394 طالبة الامتحانات، من بينهم 6 طالبات دمج.

لجنة امتحانات المدارس الفرنسية الرسمية للغات

كما تفقد محافظ الدقهلية لجنة امتحانات المدارس الفرنسية الرسمية للغات، وتضم 6 لجان، يؤدي فيها 110 طالبا وطالبة الامتحانات من بينهم طالب بنظام الدمج، وذلك بحضور الدكتور أحمد يحيى مدير عام إدارة غرب المنصورة التعليمية.

واستمع "مرزوق"إلى الطلاب والطالبات للاطمئنان على سير اللجان والتأكد من عدم وجود أي معوقات أو شكوى، وحثهم على بذل كل الجهود لتحقيق النجاح والتفوق، وعن سؤاله لهم عن مستوى الامتحانات أبدى الطلاب ارتياحهم بمستوى الأسئلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.