الجمعة 13 يونيو 2025
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حوادث

آثار اندلاع حريق داخل مركز إرسال بطرة في طلخا بالدقهلية (صور)

السيطرة علي الحريق،
السيطرة علي الحريق، فيتو

شهد مركز طلخا بمحافظة الدقهلية اندلاع حريق بكميات من الغاب والهيش بمنطقة خالية داخل مركز إرسال بطرة، حيث اندلعت النيران بها دون الوصول إلي المباني.

 

 

السيطرة علي حريق في مركز ارسال بطرة

 

علي الفور ومن خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة إخطار كافة الاجهزة المعنية وذلك لسرعة التوجيه لفرق العمل المشتركة معا الى موقع الحريق وتم علي الفور وصول سيارات الحماية المدنية وجاري التعامل مع الحريق وهو في مرحلة التبريد.

الحريق لم ينتج عنه خسائر في الأرواح 

 وتوضح المؤشرات الأولية عدم وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات أو وقوع أي إصابات.

السيطرة علي الحريق والتعامل معه من خلال أجهزة الحماية المدنية 

 

وتطمئن محافظة الدقهلية المواطنين ان فرق العمل قد باشرت عملها علي الفور للسيطرة علي الحريق والتعامل معه من خلال أجهزة الحماية المدنية.

غرفة عمليات للتواصل المباشر 

 و تؤكد المحافظة تواصلها مع المواطنين من خلال غرفة العمليات المركزية لتلقي ايه شكاوي لتلبية احتياجاتهم فورا من خلال الفرق العاملة علي الارقام التالية/ "... 0502316644-0502314880-0502327792 " من التليفون الارضي او المحمول،  وعلي رقم 114 من التليفون الارضي.

 

 وتهيب محافظة الدقهليه بالمواطنين عدم الانسياق وراء اي اشاعات او تلقي الاخبار والمعلومات الا من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة، هذا ونتابع معكم الأحداث أولا باول وسنوافيكم بكافة التفاصيل في بيان لاحق.

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