آثار اندلاع حريق داخل مركز إرسال بطرة في طلخا بالدقهلية (صور)

شهد مركز طلخا بمحافظة الدقهلية اندلاع حريق بكميات من الغاب والهيش بمنطقة خالية داخل مركز إرسال بطرة، حيث اندلعت النيران بها دون الوصول إلي المباني.





السيطرة علي حريق في مركز ارسال بطرة

علي الفور ومن خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة إخطار كافة الاجهزة المعنية وذلك لسرعة التوجيه لفرق العمل المشتركة معا الى موقع الحريق وتم علي الفور وصول سيارات الحماية المدنية وجاري التعامل مع الحريق وهو في مرحلة التبريد.

الحريق لم ينتج عنه خسائر في الأرواح

وتوضح المؤشرات الأولية عدم وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات أو وقوع أي إصابات.

السيطرة علي الحريق والتعامل معه من خلال أجهزة الحماية المدنية





وتطمئن محافظة الدقهلية المواطنين ان فرق العمل قد باشرت عملها علي الفور للسيطرة علي الحريق والتعامل معه من خلال أجهزة الحماية المدنية.

غرفة عمليات للتواصل المباشر

و تؤكد المحافظة تواصلها مع المواطنين من خلال غرفة العمليات المركزية لتلقي ايه شكاوي لتلبية احتياجاتهم فورا من خلال الفرق العاملة علي الارقام التالية/ "... 0502316644-0502314880-0502327792 " من التليفون الارضي او المحمول، وعلي رقم 114 من التليفون الارضي.

وتهيب محافظة الدقهليه بالمواطنين عدم الانسياق وراء اي اشاعات او تلقي الاخبار والمعلومات الا من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة، هذا ونتابع معكم الأحداث أولا باول وسنوافيكم بكافة التفاصيل في بيان لاحق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.